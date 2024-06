FANTASIAN Neo Dimension : le RPG de Hironobu Sakaguchi (Final Fantasy) enfin annoncé sur de nouvelles plateformes !

Après avoir donné naissance aux premiers Final Fantasy et travaillé sur bien d'autres jeux chez Squaresoft, Hironobu Sakaguchi a fondé en 2004 son studio Mistwalker, à qui nous devons Lost Odyssey, The Last Story ou les Blue Dragon. Toutefois, depuis plus d'une décennie, l'entité n'a plus sorti que des productions sur mobiles, dont Terra Battle et ses suites. Le plus récent projet du studio, Fantasian, est ainsi paru en 2021 en exclusivité sur Apple Arcade et en deux parties. Ce jeu de rôle au tour par tour a comme particularité ses environnements composés de réels dioramas conçus par des artistes du monde de tokusatsu (Godzilla, Ultraman, les sentai...) et qui ont été scannés pour être intégrés virtuellement. Et ne parlons pas de sa bande-son composée par le grand Nobuo Uematsu. Depuis l'été dernier, un playtest sur la plateforme de Valve a été découvert via SteamDB, le créateur ne s'étant pas caché de vouloir porter son jeu sur PC. En amont du Nintendo Direct de ce mardi, c'est Nate the Hate qui en a remis une couche durant l'un de ses podcasts, comme l'a rapporté VGC, déclarant que Square Enix éditerait le projet sur consoles et ordinateurs, avec une annonce prévue lors de la présentation. Eh bien, il avait vu juste !

Bande-annonce en anglais

FANTASIAN Neo Dimension a donc été annoncé sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch et PC (Steam), et sortira cet hiver, sans plus de précision. Il s'agit donc d'une version améliorée du jeu mobile incluant des doublages japonais et anglais, ainsi qu'une nouvelle option de difficulté. En termes d'intrigue, nous incarnerons donc Leo, devant retrouver ses souvenirs et lutter contre une infection mécanique ravageant le monde, appelée Mechteria. Outre son univers multidimensionnel incluant plus de 150 dioramas, c'est surtout son système de combat au tour par tour qui se distingue, où il faudra jouer sur les angles d'attaque pour blesser plusieurs ennemis à la fois. Il sera également possible de stocker des affrontements dans une autre dimension pour y revenir par la suite.

Vous trouverez ci-dessous une présentation de certains protagonistes et des visuels en page suivante. Et si nous en croyons Play Asia, des éditions physiques sont prévues !

Leo - Un jeune homme à la recherche de son passé et d'un but. Après s'être réveillé dans un monde étrange dominé par des machines, il découvre que sa mémoire a disparu avec seulement la vision floue d'une jeune femme dans un pays lointain pour le guider. À l'aide d'un mystérieux appareil de haute technologie, il se rend chez elle et se lance dans un voyage pour récupérer ses souvenirs et chercher son avenir. En chemin, il rencontre de nouveaux compagnons, de nouveaux mondes et de nouveaux ennemis...

Kina - Une jeune femme de la ville frontière d'En. Une joyeuse orpheline quelque peu excentrique d'une ville isolée avec une grande aptitude pour l'art magique. Après avoir retrouvé Leo, elle le rejoint dans sa quête afin de rechercher sa propre identité.

Cheryl - L'héritière du Royaume de Vibra (NDLR, Queendom en anglais au lieu du traditionnel terme Kingdom). Une princesse élégante et volontaire qui décide d'accompagner Leo dans son voyage après avoir découvert qu'il avait complètement oublié leur rencontre passée. Déterminée et capable, elle se bat en invoquant les esprits de chevalier et en lançant de la magie depuis son anneau.

Bande-annonce en japonais

