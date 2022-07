Final Fantasy X : le concert orchestral Fleeting Symphony bientôt en vinyles

Source: Just for Games

La bande originale de Final Fantasy X a déjà eu droit à une édition double vinyle en picture disc l'année dernière, mais les fans vont prochainement pouvoir craquer pour une nouvelle version. Cette fois, place au concert Fleeting Symphony qui s'est tenu en 2016, qui va donc arriver en vinyles.

L'orchestre symphonique WDR Funkhausorchester de Cologne a en effet interprété les musiques de Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu et Junya Nakano sous la direction de Wayne Marshall, avec la participation du pianiste Benyamin Nuss. Wayô Records va ainsi produire une édition double vinyle de ce concert, qui arrivera en fin d'année et qui sera distribuée par chez nous par Just for Games.

Vous pouvez déjà précommander Final Fantasy X - Fleeting Symphony contre 44,99 € à la Fnac, la date de sortie des vinyles est fixée au 14 octobre 2022.