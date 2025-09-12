Fire Emblem: Fortune's Weave, le prochain épisode de la licence s'offre un premier aperçu divin... en tant que suite de Three Houses ?

Le 15e Fire Emblem original enfin dévoilé





Après un Fire Emblem Engage qui n'a pas fait l'unanimité à sa sortie début 2023 et avait un fort côté anniversaire avec de nombreux personnages de précédents épisodes, rapidement suivi par son DLC Xénologue déchu, les développeurs d'Intelligent Systems sont retournés aux fourneaux pour nous concocter le prochain jeu de rôle tactique de la licence. C'est en guise de one more thing qu'il a finalement été dévoilé lors du Nintendo Direct de ce vendredi et a clairement surpris sur bien des points. En effet, plusieurs éléments ont rapidement rappelé l'esthétique de l'un de ses prédécesseurs, sans compter la bande-son, alors que tout le reste est pourtant inédit.

Bande-annonce en anglais sous-titré français

Une suite à Fire Emblem: Three Houses ?





Bon, commençons par la fin. Si la révélation de FE3H s'achevait sur Sothis endormie sur son trône, celle du jour nous montre une jeune femme bien plus âgée physiquement parlant, mais qui sauf erreur est bien la même divinité. Son message pourrait d'ailleurs clairement s'adresser à nous, les années ayant effectivement été longues depuis la sortie de l'aventure qui nous faisait incarner Byleth. Et, non, nous ne l'avons pas oubliée.

Si les décors ne ressemblent en rien de ce que nous avons vu jusqu'à présent à Fódlan, rappelons que le monde ne se limitait pas à ce continent. Pour le moment, nous savons seulement que des Jeux Héroïques seront au cœur de l'intrigue, organisés par le Souverain Divin qui exaucera le vœu du vainqueur, alors que le premier plan de la vidéo dépeint une vaste cité occupant la majeure partie d'une immense île de laquelle de nombreux ponts partent, avec des bâtiments à l'architecture rappelant évidemment la Rome antique. Outre la présence d'une bête démoniaque, plusieurs armes ressemblant fortement aux Reliques de héros sont en possession des nouveaux personnages du jeu et pour cause, le terme est même réemployé !

De nombreux détails à analyser





Cai, le protagoniste en tenue bleu que nous voyons courir à travers les rues bien plus bondées que par le passé, désire se battre afin de sauver la vie de son père et est ensuite vu chevauchant une créature alors que sa classe est nommée « Flying Ornius Rider ». Notez que la mini-carte est placée de manière oblique en haut à droite, un choix qui peut étonner. Nous pourrons visiblement manier plusieurs types d'armes, soit d'autant plus de choix stratégiques face à une même situation. Outre des attaques normales, des Blaze Arts, Combat Arts et Gambit feront partie des actions offensives à notre disposition.

Les fans d'Edelgard von Hresvelg vont pouvoir jeter leur dévolu sur la Noble Theodora, maniant la lance de Mahadu et dont l'objectif est d'acquérir une force inébranlable. Autre figure faisant forte impression, Dietrich le Myrmidon et sa lame Answerer sera capable de se téléporter et est à la recherche d'une personne qu'il désire tuer. Leda, qui a tout d'une danseuse, mais est une Chasseuse dans le gameplay montré, est elle en quête d'un homme qu'elle déteste tant que sa mort ne sera pas suffisante. Ses Blaze Arts seront basés sur des chansons, d'où la guitare, avec lesquels elle pourra justement invoquer une bête démoniaque. Ce qui est clair pour le moment, c'est que le destin de tout ce beau monde va s'entrechoquer dans l'arène.

Bande-annonce en japonais

Quand paraîtra ce nouveau Fire Emblem ?





Fire Emblem: Fortune's Weave sortira en exclusivité sur Switch 2 en 2026, soit une motivation suffisante pour faire passer les fans de la licence à la caisse. D'ici là, sa filiation avec Three Houses devrait être éclaircie.

Si vous ne le possédez pas encore, sa version physique est désormais bien difficile à trouver sur la Toile, mais vous pouvez acheter un code à 59,99 € chez différents revendeurs si vous ne souhaitez pas passer directement par l'eShop (la Fnac, Amazon, Cdiscount).

Lire aussi :