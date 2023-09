Unicorn Overlord : le prochain jeu de Vanillaware annoncé et daté, venant marcher sur les terres de Fire Emblem

Il n'y en avait pas que pour Mario et ses amis lors du Nintendo Direct de ce jeudi et plusieurs projets originaux ont ainsi été dévoilés. Nous retrouvons parmi eux le nouveau projet d'une entité japonaise dont la simple évocation a tout pour ravir les amateurs de jeux japonais : Vanillaware. Si vous vous demandiez ce que les créateurs de Dragon's Crown et Odin Sphere, entre autres, faisaient depuis que 13 Sentinels: Aegis Rim est sorti en 2019 (en dehors du portage Switch paru l'an dernier), voici la réponse, Unicorn Overlord, qui sera à nouveau édité par Atlus.

Bande-annonce en anglais

Après le RTS mêlé de phases d'aventure, Vanillaware va cette fois nous proposer un Tactical RPG dans un univers de fantasy médiévale. Unicorn Overlord nous fera constituer une armée au fil de l'aventure, avec plus de 60 personnages uniques pouvant être recrutés, dont des humains, elfes, anges et bêtes gigantesques, le tout à travers cinq nations. Un système de combat décrit comme innovant sera proposé, qui semble mélanger des phases à travers la carte explorable du monde avec un temps limité et des combats avec une sorte de tour par tour lorsque les troupes se rencontrent. La trame nous mettra dans la peau d'un protagoniste de sang royal qui va devoir libérer le royaume et regagner son trône à la sueur de son front. Ce qui est sûr, c'est que la bande-son devrait nous régaler les oreilles !

Bande-annonce en japonais

Unicorn Overlord sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Switch le 8 mars 2024 dans le monde entier et nous avons hâte d'en apprendre davantage à son sujet.

En Occident, une édition collector sera disponible avec le jeu, une Premium Edition Box, un album des musiques du jeu sur deux CD (10 pistes chacun), un artbook de 132 pages et un jeu de cartes original composé de 239 cartes, jetons et marqueurs. En précommande votre exemplaire, vous recevrez un pack « ATLUS x Vanillaware Hearaldry » permettant de personnaliser le drapeau de l'armée de libération que nous contrôlerons par des emblèmes issus d'Odin Sphere, Dragon's Crown et 13 Sentinels: Aegis Rim.

Au Japon, une Monarch Edition à 17 578 ¥ en physique donnera accès au même contenu que notre collector, tandis qu'une version numérique à 13 178 ¥ proposera l'album, l'artbook et le jeu en dématérialisé.

