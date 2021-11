13 Sentinels: Aegis Rim, le visual novel T-RPG annoncé et daté sur Switch, un point sur les ventes de l'édition PS4

Ce dimanche, Atlus et Vanillaware organisaient un live célébrant le deuxième anniversaire de 13 Sentinels: Aegis Rim, un jeu jusqu'alors exclusif à la PS4 qui était donc paru le 28 novembre 2019 dans l'Archipel et seulement le 22 septembre 2020 par chez nous. À cette occasion, un point a été fait sur les ventes, qui ont dépassé les 500 000 unités (expédiées au format physique et vendues sur le PlayStation Store), un joli cap compte tenu du fait que nous avons affaire à un jeu de niche mêlant visual novel et jeu de rôle tactique, primé à de multiples reprises notamment pour sa narration. Son succès va forcément d'ailleurs forcément encore croître à l'avenir, puisqu'une version Switch a donc été annoncée dans le même temps.

Et pour une fois, nous serons même servis avant le pays du Soleil-Levant, puisque 13 Sentinels: Aegis Rim sortira le 12 avril 2022 en France et dans le reste des pays occidentaux, tandis que les joueurs japonais devront patienter jusqu'au 14 du même mois. La bande-annonce peut sembler assez confuse, le récit s'articulant en effet autour d'un enchevêtrement de 13 histoires pour tout autant de personnages dans un cadre de science-fiction. Voici tout de même un résumé de ce qu'il faut retenir :

Faites éclater la vérité et plongez dans une aventure en 2D bénéficiant d'un style graphique unique et de magnifiques décors. Affrontez des kaiju dans des combats en vue du dessus. Personnalisez vos Sentinels grâce à un arsenal d'armures et d'armes et combattez pour défendre l'humanité !

Sur PS4, le jeu bénéficiait d'une traduction française en plus des doublages japonais et anglais, ce qui sera donc à nouveau le cas ici. Rien ne dit en revanche si une version physique est prévue en dehors du Japon, où les joueurs auront droit à une jaquette réversible, en plus des artbooks numériques peu importe le format.

