13 Sentinels: Aegis Rim, le jeu PS4 d'Atlus et Vanillaware a enfin sa date de sortie en Occident

En ces temps de mondialisation, nous n'avons plus trop de doutes quant à la sortie de grosses productions japonaises en Occident. Alors quand il s'agit du nouveau Vanillaware, le studio derrière Odin Sphere, Muramasa: The Demon Blade et Dragon's Crown, ce n'était qu'une question de temps avant de le voir débarquer par chez nous.

13 Sentinels: Aegis Rim avait été confirmé pour l'Occident en juin 2017, mais son développement compliqué, en cours depuis 2015, avait tout bousculé pour l'éditeur Atlus. Il est finalement sorti le 28 novembre dernier au Japon sur PS4, laissant le public local aborder ce titre mêlant combats en temps réel et aventure narrative dans un univers ou de jeunes lycéens sont amenés à combattre des créatures fantastiques avec des mechas. L'histoire se développe autour de treize protagonistes, des Sentinels dont les destins vont se troubler et s'entremêler.

Vous l'aurez compris, si nous reparlons du jeu aujourd'hui, c'est pour une bonne nouvelle. Il a comme prévu fait une apparition au Summer of Gaming pour reconfirmer sa localisation en Europe et en Amérique du Nord avec une bande-annonce, et surtout pour nous donner une date de sortie. 13 Sentinels: Aegis Rim est prévu pour le 8 septembre 2020 sur PlayStation 4 dans nos contrées, avec des doublages japonais et des sous-titres français, anglais, allemand, espagnol et italien. Les voix anglaises seront rajoutées par une mise à jour plus tard, car elles ont pris du retard à cause du COVID-19.

Toute précommande de l'édition standard permettra enfin de récupérer un artbook sans frais supplémentaire.