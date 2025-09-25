Fire Emblem Shadows : un nouveau jeu où tactique rime avec traîtrise sort par surprise

Un nouveau Fire Emblem disponible





Cette nuit, peu de temps après que le State of Play se soit conclu, les joueurs ont appris le lancement de Fire Emblem Shadows. Oui, sur le moment, c'était à n'y rien comprendre, puisqu'aucun jeu de ce nom n'avait précédemment été annoncé. Nintendo a donc shadow drop ce projet au titre s'y prêtant parfaitement... sur mobiles. Là encore, la surprise était de mise puisque la firme de Kyoto avait stoppé les frais de ce côté, la seule licence rapportant énormément sur ce segment étant Pokémon. Il faut croire que Fire Emblem Heroes a permis de financer cet étonnant projet en sa qualité de gacha, qui pourrait être qualifié de mélange entre de la stratégie et Among Us...

Un modèle économique peu surprenant





Pour commencer, sachez que Fire Emblem Shadows est un free-to-start, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à y jouer gratuitement, mais des incitations à mettre la main à la poche seront présentes pour pleinement en profiter. D'ailleurs, il y a d'ores et déjà un Season Pass baptisé Vents des plaines, disponible seulement jusqu'au 28 octobre à 7h59 (soit un rythme mensuel), avec une voie gratuite et une Premium payante s'étalant sur 40 rangs. Parmi les récompenses, des médailles pour obtenir Lyn, archère bien connue des fans, qui dispose donc d'une apparence lumineuse classique et une ténébreuse plus inquiétante sous forme de centaure, liée à la principale mécanique de jeu. Des tenues sont aussi mises en vente, de même que des packs de médailles.

Entre ombre et lumière





Le principe de Fire Emblem Shadows est de proposer des affrontements multijoueurs jusqu'à trois, nécessitant une connexion Internet, qui s'effectuent en temps réel ! Dans chaque bataille, deux joueurs ayant choisi la lumière sont mis en relation avec un optant pour l'ombre. Le but est donc de découvrir qui est le traître puisque la déduction sociale est au cœur de l'expérience, tout en combattant les créatures présentes sur la carte. Concrètement, après un premier combat, un vote est mis à disposition en vue de déterminer qui est cet ennemi. Pour le coup, cela ne ressemble pas à ce pour quoi est connue la licence en dehors de l'aspect TRPG avec par exemple le triangle des armes.

Pour autant, une vraie histoire racontant la guerre entre deux déesses est présente, nécessitant de jouer dans les deux camps pour en découvrir tous les détails. Chaque personnage dispose par ailleurs d'armes et compétences magiques à personnaliser, avec un Bazar servant aux joueurs à faire du commerce via la monnaie in-game qu'est l'or. Vous pouvez voir tout cela au travers de visuels en page suivante.

Disponible sur iOS et Android, si ce Fire Emblem Shadows vous laisse de marbre, la Switch 2 aura droit l'an prochain à Fire Emblem: Fortune's Weave, il n'y a donc pas de quoi s'en faire. Dans un autre genre, Fire Emblem Warriors: Three Hopes est actuellement disponible à seulement 28 € sur Amazon.

Lire aussi : Fire Emblem: Fortune's Weave, le prochain épisode de la licence s'offre un premier aperçu divin... en tant que suite de Three Houses ?