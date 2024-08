Floatopia : un Animal Crossing dans les cieux signé NetEase vient nous vendre du rêve

En plus de projets annoncés au préalable, la gamescom Opening Night Live 2024 nous a également surpris avec des annonces de projets inédits. Parmi eux se trouvait Floatopia, un autre free-to-play signé NetEase, qui n'a clairement rien à voir avec Marvel Rivals, lui aussi présent à l'évènement. En effet, il s'agira d'une simulation de vie à la Animal Crossing, mais sur des îles volantes avec à priori une emphase sur le multijoueur puisqu'il est question d'un monde social et que nous voyons différents personnages prendre part aux phases de gameplay.

Le début de sa bande-annonce de révélation est pour le moins amusant, puisqu'à l'opposé total de ce que proposera le jeu, dépeignant la « fin du monde » tout en montrant un panneau incitant à trouver un emploi. Et dans tout ce chaos, la jeune Joy (ISFP) ne trouve rien de mieux que de bâiller et déclarer qu'elle n'a donc pas besoin d'aller au travail. Pour le coup, cette pointe d'humour fait mouche. Nous découvrons ensuite plusieurs personnages de cet univers coloré, à commencer par Fluffy (ESTP), dont le couvre-chef fait fortement penser à la tête de Marie d'Animal Crossing... (aucun animal n'a été maltraité durant le tournage de cette vidéo, il faut l'espérer). Viennent ensuite Mistika (INFP), Pandy (INTP) et Blit-Z (ESFJ), avec un gag autour d'une grenade en forme d'oignon. Vous noterez que le type de personnalité de chacun est affiché selon l'outil Myers Briggs Type Indicator (MBTI).

Il sera possible de modifier la météo, d'utiliser des super pouvoirs pour par exemple accélérer la croissance des cultures, de pêcher, de modifier la forme de notre île et de la décorer selon nos envies à l'aide d'outils personnalisés, de créer la maison de nos rêves, modifier notre garde-robe et bien plus.

Le site officiel évoque également une histoire principale qui dévoilera petit à petit la vérité sur cet étrange monde et le fait de pouvoir découvrir divers royaumes inspirés par différentes cultures mêlant réalité et fantasy au travers de biomes variés. Des mises à jour régulières sont prévues avec du contenu additionnel afin de rendre l'aventure toujours aussi fraîche.

Autant dire que Floatopia s'annonce comme un futur titre incontournable à son lancement en 2025 sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC. Lors de sa sortie dans le monde entier, il n'y aura toutefois que de l'anglais, du chinois simplifié et du japonais, ce qui pourrait en freiner certains, mais nous ne doutons pas que si l'intérêt des joueurs est là, NetEase le localisera dans d'autres langues.

