FLOKI et New to The Street annoncent un partenariat médiatique pour atteindre plus de 219 millions de foyers

FLOKI, l'écosystème crypto alimenté par sa communauté, passe à la vitesse supérieure. Dans le cadre d'une initiative de visibilité majeure, FLOKI a signé un vaste partenariat médiatique avec New to The Street, une marque de médias financiers multi-plateformes reconnue. Cette campagne de trois mois mettra en lumière la croissance rapide de l'écosystème de FLOKI, incluant son jeu phare MMORPG Valhalla, ainsi que sa mission visant à offrir une utilité réelle à la crypto.

Une campagne médiatique de grande envergure

Le déploiement comprend des interviews biographiques diffusées à l’échelle nationale sur Fox Business et Bloomberg TV, des annonces commerciales en heures de grande écoute, des affichages numériques à haute fréquence sur les panneaux de Times Square, ainsi que des événements en direct avec des investisseurs.

FLOKI est l’une des plateformes les plus innovantes et axées sur la communauté dans le monde de la crypto aujourd’hui, a déclaré Vince Caruso, fondateur de New to The Street. Cette campagne leur offre la visibilité nationale et l’audience financière qu’ils méritent.

De Times Square à Bloomberg : ce que la campagne comprend

Les dirigeants de FLOKI apparaîtront dans deux interviews approfondies chaque mois, diffusées en contenu sponsorisé sur Fox Business et Bloomberg TV, atteignant ainsi plus de 219 millions de foyers américains.

Les publicités de FLOKI illumineront le célèbre panneau Reuters 42nd Street Billboard à raison de 20 passages par heure, pendant quatre semaines par mois. La campagne initiale mettra en avant Valhalla, le très attendu jeu blockchain de FLOKI, dont le lancement sur le mainnet est prévu pour le 30 juin 2025.

Plus de 100 spots publicitaires de 30 secondes seront diffusés chaque mois sur les grandes chaînes financières, comme CNBC, FOX Business et Bloomberg, avec 50 annonces supplémentaires sur Bloomberg dès le deuxième mois. Trois communiqués de presse par mois, des récapitulatifs d’interviews du NYSE et des sollicitations ciblées auprès des affiliés ABC, NBC, CBS et FOX amplifieront la portée de FLOKI au-delà du monde de la crypto.

Tout le contenu sera relayé auprès des 2,47 millions d’abonnés YouTube de New to The Street, ainsi que sur leurs réseaux sociaux. FLOKI participera à des événements avec des courtiers, organisera des rencontres privées avec des investisseurs particuliers à New York, et prendra part à des sessions virtuelles avec des family offices et des investisseurs accrédités.

Je suis très enthousiaste à propos de ce partenariat et de la possibilité de montrer comment FLOKI améliore la blockchain, a déclaré Pedro Vidal, responsable des relations communautaires et porte-parole de FLOKI. Cette campagne va nous permettre de mettre en avant les innovations et l’utilité réelle apportée par notre écosystème. Je suis à la fois fier et excité.

À propos de FLOKI

FLOKI est la cryptomonnaie de la communauté et le jeton utilitaire de l’écosystème FLOKI. Son ambition est de devenir la cryptomonnaie la plus reconnue et la plus utilisée au monde, en misant sur l’utilité, la philanthropie, la communauté et le marketing. FLOKI compte actuellement plus de 550 000 détenteurs et bénéficie d’une marque forte reconnue par des millions de personnes grâce à ses partenariats marketing stratégiques.

À propos de TokenFi

TokenFi est une plateforme innovante de tokenisation d’actifs et de cryptos, permettant aux utilisateurs de lancer ou de tokeniser des actifs facilement, sans expertise en codage. TokenFi vise à révolutionner l’industrie de la tokenisation en facilitant l’accès à cette technologie.

À propos de Valhalla

Valhalla est un MMORPG basé sur la blockchain, inspiré de la mythologie nordique, où les joueurs peuvent explorer, apprivoiser et combattre avec des créatures appelées Veras. Le jeu offre une économie gérée par les joueurs et un champ de bataille hexagonal pensé pour un combat dynamique. En apprendre plus sur https://valhalla.game/

Les joueurs peuvent déjà essayer le jeu, et il sera officiellement lancé sur mainnet le 30 juin 2025. Valhalla a été développé par FLOKI.

