Fortnite : Anakin Skywalker bientôt rajouté dans le jeu avec un nouvel évènement Star Wars

Depuis plusieurs années, Fortnite accueille du contenu sous licence, de quoi mettre en avant quelques franchises pourtant déjà bien connues. Star Wars est évidemment de la partie, nous avons déjà eu droit à des évènements in-game et à un tas de skins dans la boutique, et c'est loin d'être terminé.

La semaine prochaine, nous serons le 4 mai, ou May the 4th en anglais, une journée célébrée par tous les fans de la saga Star Wars. Et comme à son habitude, Epic Games va organiser un petit évènement dans Fortnite. Le Battle Royale free-to-play devrait cette année mettre à l'honneur Anakin Skywalker, comme le montre une première image teaser. Une tenue cosmétique basée sur l'Episode III : La Revanche des Siths, avant que le Chevalier Jedi ne sombre définitivement vers le Coté Obscur et devienne Dark Vador. Ce dernier a d'ailleurs déjà été rajouté dans le jeu, via le Passe de Combat.

Anakin Skywalker, des sabres laser, des Destroyers dans le ciel, les joueurs et fans de Star Wars devraient encore avoir de quoi s'amuser. L'évènement sera disponible dans Fortnite le 2 mai prochain, Epic Games devrait le présenter en détail au lancement. Vous pouvez retrouver des V-Bucks sur Amazon.