Fortnite : de nouvelles skins classiques Star Wars pour la semaine Skywalker et d'autres nouveautés avec la mise à jour 22.30

Depuis la mi-septembre, Fortnite est entré dans son Chapitre 3 - Saison 4 intitulé Paradis, faisant la part belle à l'invasion du Chrome. L'évènement Cauchemars 2022 vient de prendre fin, mais les festivités se poursuivent un peu avec Assaut de la horde Zéro construction jusqu'au 15 novembre à 8h00 comme prévu, date à laquelle l'update 22.40 sera diffusée. Huit quêtes sont donc disponibles, permettant de débloquer l'accessoire de dos Rick-ornichon, que vous pouvez voir à l'œuvre dans la vidéo ci-dessous.

La mise à jour 22.30 de ce mardi 1er novembre 2022 a ajouté du contenu inédit à Sauver le monde, avec la possibilité de déverrouillé le personnage jouable Encéphale à la suite des quêtes Le fondu du bocal !, tandis que 4 armes extraterrestres vont pouvoir être obtenues ou achetées dans la boutique ces prochaines semaines. Le mode Créatif accueille de son côté l'île de Battle Royale, dont l'apparence globale sera calée sur celle de la saison en cours et actualisée en conséquence. Autres nouveautés, une collaboration avec Polo Ralph Lauren prend la forme d'une Collection Polo Stadium avec une Coupe dédiée. Pour plus de détails, n'hésitez pas à vous rendre en pages suivantes.

Le plus gros morceau est évidemment la semaine Skywalker avec le retour des sabres laser et surtout l'ajout en boutique de trois nouvelles apparences reprenant celles de Luke, Leia et Han Solo tels qu'ils apparaissent dans la trilogie Star Wars originale. Tous les détails sont lisibles ci-dessous.

Il vaut toujours mieux avoir la force de son côté. La mise à jour 22.30 de Fortnite Battle Royale marque l'arrivée des trois héros emblématiques des Star Wars originaux à l'occasion de la semaine Skywalker. Luke Skywalker, Leia Organa et Han Solo débarquent sur l'île ! Pendant la semaine Skywalker, récupérez les sabres laser de Luke Skywalker tirés d'Un Nouvel espoir et du Retour du Jedi, faites tomber son Landspeeder X-34 sur vos adversaires et tirez à nouveau avec l'arme distinctive des Stormtroopers. Vous pouvez également obtenir les tenues Luke Skywalker, Leia Organa et Han Solo dès maintenant dans la boutique d'objets ! UTILISEZ DES SABRES LASER ET BIEN PLUS LORS DE LA SEMAINE SKYWALKER La semaine Skywalker dure jusqu'au 8 novembre 2022 à 15h00 (CET). Terminez des quêtes spéciales pour obtenir de l'EXP en utilisant les objets Star Wars disponibles durant cette période : LE SABRE LASER BLEU DE LUKE (UN NOUVEL ESPOIR) ET LE SABRE LASER VERT DE LUKE (LE RETOUR DU JEDI) Ouvrez des coffres impériaux pour trouver à l'intérieur le sabre laser bleu de Luke dans Un Nouvel espoir et le sabre laser vert de Luke dans Le Retour du Jedi ! Vous pouvez également trouver ces sabres laser sur le sol et dans des coffres normaux. RÉINTRODUCTION DU SABRE LASER DE DARK VADOR Dark Vador lance une nouvelle invasion de l'île. Comme la dernière fois, vous pouvez le vaincre pour obtenir son sabre laser ! Il ne sert pas qu'à donner des coups, vous pouvez également utiliser le sabre laser de Dark Vador pour bloquer les tirs ennemis et l'envoyer comme un boomerang sur vos adversaires. RÉINTRODUCTION DU FUSIL BLASTER E-11 Les Stormtroopers sont également de retour sur l'île. Comme lors de la célébration du 4 mai de cette année, vous pouvez échanger des lingots contre un de leurs fusils blaster E-11 ! Vous pouvez également trouver des fusils blaster E-11 sur le sol ou dans des coffres impériaux et normaux. RÉINTRODUCTION DE LA... FAILLE À DÉBRIS ? La faille à débris est réintroduite pour la semaine Skywalker. Mais quel rapport entre cet objet et Star Wars ? Eh bien cette semaine, la faille peut également faire apparaître le Landspeeder X-34 de Luke Skywalker ! Trouvez des failles à débris sur le sol ou dans des coffres impériaux et normaux. L'ENSEMBLE TRILOGIE ORIGINALE S'AGRANDIT Les Stormtroopers n'ont désormais plus le monopole de l'ensemble Trilogie originale, car les tenues et accessoires suivants sont désormais disponibles dans la boutique d'objets : OBJETS DE LUKE SKYWALKER La tenue Luke Skywalker : un fermier sensible à la Force, devenu héros galactique.

: un fermier sensible à la Force, devenu héros galactique. L'accessoire de dos Sphère d'entraînement : continuez vos exercices. (Inclus avec la tenue Luke Skywalker.)

: continuez vos exercices. (Inclus avec la tenue Luke Skywalker.) La pioche Fusil lance-lim : l'arme indispensable lors de la traversée du désert de Jundland.

: l'arme indispensable lors de la traversée du désert de Jundland. Le planeur Landspeeder X-34 : depuis que le XP-38 est sorti, ce speeder ne vaut plus rien. OBJETS DE LEIA ORGANA La tenue Leia Organa : princesse, sénatrice, rebelle, mais surtout icône.

: princesse, sénatrice, rebelle, mais surtout icône. L'accessoire de dos R2-D2 : un brave petit droïde astromécano. (Inclus avec la tenue Leia Organa.)

: un brave petit droïde astromécano. (Inclus avec la tenue Leia Organa.) La pioche Bâton statique : l'une des nombreuses armes d'un chasseur de primes. OBJETS DE HAN SOLO La tenue Han Solo : un contrebandier dont certains disent qu'il est prétentieux, effronté et mal fichu.

: un contrebandier dont certains disent qu'il est prétentieux, effronté et mal fichu. L'accessoire de dos Faucon Millenium : il est peut-être moche à voir, mais il en a dans le ventre, et c'est ce qui compte. (Inclus avec la tenue Han solo.)

: il est peut-être moche à voir, mais il en a dans le ventre, et c'est ce qui compte. (Inclus avec la tenue Han solo.) La pioche Bâton à vibration : Boba Fett ? Où ça ? AUSSI DANS LA MISE À JOUR 22.30 : LE RETOUR DU FUSIL À IMPULSION Le fusil à impulsion intègre la liste des objets réintroduits pour la semaine Skywalker ! Vous pouvez trouver cet objet qui a servi lors d'un conflit galactique sur le sol ou dans les coffres normaux. BIENVENUE CHEZ LES TAILLADEURS DE COURGES DJ Lyka était la tête d'affiche de Fortnite : Cauchemars 2022, mais c'est maintenant au tour de Potiron chromé de briller ! Il vous suffit de vous connecter entre aujourd'hui (la sortie de la mise à jour 22.30) et le 15 novembre avant 8h00 (CET) pour recevoir les objectifs de Potiron chromé, qui resteront disponibles jusqu'au 1er janvier 2023 à 6h00 (CET). Terminez ces objectifs pour déverrouiller la tenue gratuite Potiron chromé et bien plus ! Objectifs de Potiron chromé : Gagner 10 niveaux de compte - Récompense : l'accessoire de dos Graine de chrome ;

Gagner 25 niveaux de compte - Récompense : l'écran de chargement Ça gère dans le cimetière ;

Gagner 50 niveaux de compte - Récompense : la tenue Potiron chromé. REMARQUES SUR LES MODES COMPÉTITIFS Les changements de la semaine Skywalker et le fusil à impulsion ne sont pas inclus dans les modes de jeu compétitifs.

Le fusil de chasse au coup par coup a été retiré des tournois.

Le lance-liquide explosif a été retiré des tournois Zéro construction. CORRECTIONS DE BUGS MAJEURS Les joueurs peuvent désormais ramasser des cartes de rétablissement sans être bloqués par des collisions invisibles.

Depuis cette nuit, les abonnés au Club Fortnite peuvent sinon récupérer un pack inédit, en plus d'avoir accès à l'actuel Passe de combat et 1 000 V-Bucks.

Il s'est évadé du sous-sol de Grim Gables. L'insondable Encrisiteur chasse par nuit d'encre. La tenue du pack du Club de novembre vous permet d'incarner cet antagoniste de Fortnite : Cauchemars. FAITES COULER L'ENCRE : LES OBJETS DU PACK DU CLUB DE NOVEMBRE En plus de la tenue Encrisiteur, le pack du Club de novembre contient : L'accessoire de dos L'Encrisitœi l - Il vous voit...

l - Il vous voit... La pioche Octerrogatrices - N'ayez pas peur de poser des questions qui tranchent ;

- N'ayez pas peur de poser des questions qui tranchent ; L'écran de chargement L'Encrisition approche - Et personne ne pourra s'y préparer. Un aperçu de l'écran de chargement L'Encrisition approche : L'île est son océan... Illustration par Matias Viro.

Pour terminer, vous pouvez toujours vous procurer la skin d'Ash Williams d'Evil Dead, qui est toujours disponible dans la boutique, de même que Black Adam.

La soudaine apparition de la cabane de Knowby à l'occasion de Fortnite : Cauchemars n'est pas une coïncidence… En arrivant dans cette cabane, l'ennemi juré des cadavéreux, Ash Williams s'est retrouvé face à de nouveaux ennemis, les zombies de Fortnite : Cauchemars. Serait-ce lui le responsable de ces apparitions ? La question reste en suspens, mais dans tous les cas, il est décidé à les affronter. En plus de pouvoir lui rendre visite sur l'île, vous pouvez obtenir sa tenue dans la boutique d'objets de Fortnite dès maintenant ! Célébrez Fortnite : Cauchemars avec le nouveau pack Ash Williams, qui contient les objets suivants :

La tenue Ash Williams - Alors, qui rigole maintenant ?

- Alors, qui rigole maintenant ? L'accessoire de dos Necronomicon Ex-Mortis - D'après la légende, ce livre fut écrit par les créatures des ténèbres ;

- D'après la légende, ce livre fut écrit par les créatures des ténèbres ; L'accessoire de dos Baguette magique - Deux canons valent mieux qu'un ;

- Deux canons valent mieux qu'un ; La pioche Main-tronçonneuse - Ça déchire. Seule la tenue Ash Williams peut s'en équiper ;

Seule la tenue Ash Williams peut s'en équiper ; L'emote Laissez-moi sortir ! - C'est certainement un piège ;

- C'est certainement un piège ; L'écran de chargement Bonjour, Henrietta - Il y a quelqu'un dans mon cellier ! Vous cherchez la cabane de Knowby et Ash Williams sur l'île ? Elle se trouve dans les bois à l'ouest des cascades de réalité !

Le boîtier physique Fortnite: Légendes Animées est par ailleurs vendu à la Fnac 19,99 €.