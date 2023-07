Fortnite : Bender, Fry et Leela de Futurama s'invitent en jeu avec la mise à jour 25.20

Depuis un bon moment déjà, Fortnite sert plus de vitrine à toutes sortes de collaborations qu'autre chose. Dans le cadre de la Saison 3 du Chapitre 4, ENFER VERT, nous avons ainsi eu droit aux Transformers, ainsi qu'à Ciri et Yennefer de The Witcher 3. Cette semaine, ce sont les créations de Matt Groening qui débarquent sur l'île ! Non, nous ne parlons pas des Simpson, mais des membres de Planet Express de la série animée Futurama, qui vient juste de faire son retour avec sa saison 8 sur Disney+.

Fry, Leela et Bender font donc leur arrivée dans la boutique du jeu à l'occasion de la mise à jour 25.20, tout comme un planeur représentant le vaisseau de Planet Express. Si vous ne souhaitez pas mettre la main à la poche, vous pourrez toujours vous amuser avec le pistolaser de Bender en le ramassant, mais il ne sera disponible que jusqu'à la sortie du patch 25.30. Quelques autres détails sur les changements apportés au jeu sont également à lire ci-dessous.

Ne laissez pas le centre primitif de l'île vous retenir de marcher vers l'avenir. Les tenues de Bender, Fry et Leela débarquent en provenance directe de New New York ! Non seulement ces trois tenues sont disponibles dans la boutique d'objets, mais vous pouvez en plus trouver le pistolaser métallique rutilant de Bender et vous en servir au combat. TENUES DE BENDER, FRY ET LEELA Trois nouvelles tenues (et leurs accessoires) sont disponibles dans la boutique d'objets : TENUE BENDER TORDEUR RODRÍGUEZ ET SES ACCESSOIRES La tenue Bender Tordeur Rodríguez comprend le style supplémentaire Bender de l'univers 1 et l'accessoire de dos Ben Rodríguez. La pioche Poutrelle intordable est aussi disponible dans la boutique ! TENUE PHILIP J. FRY ET SES ACCESSOIRES Cette tenue comprend le style supplémentaire Fry de l'univers 1 et l'accessoire de dos Crapaud-hypno. La pioche Casse-noix géant est aussi disponible dans la boutique d'objets. TENUE TURANGA LEELA ET SES ACCESSOIRES La tenue Turanga Leela comprend le style supplémentaire Leela de l'univers 1 et l'accessoire de dos Nibbler. La pioche Violon en or est aussi disponible dans la boutique ! PLANEUR VAISSEAU PLANÈTE EXPRESS ET EMOTE FUITE DE ZOIDBERG D'autres accessoires sont disponibles pour aller de pair avec les tenues ! Découvrez le planeur Vaisseau Planète Express et l'emote Fuite de Zoidberg dans la boutique d'objets ! PISTOLASER MÉTALLIQUE RUTILANT DE BENDER Jusqu'à la mise à jour 25.30, vous pourrez trouver le pistolaser métallique rutilant de Bender sur le sol ou auprès de Bender lui-même, en échange de quelques lingots. Cette arme dispose d'une réserve de plasma illimitée. En revanche, il faut la laisser refroidir entre vos tirs si vous ne voulez pas qu'elle surchauffe. AUTRES NOUVEAUTÉS DE LA MISE À JOUR 25.20 : PISTOLET TITANESQUE Tel un prédateur antique, le nouveau pistolet titanesque est grand et puissant, si bien qu'il a parfaitement sa place dans la jungle. C'est un pistolet à un coup de calibre énorme qui utilise des balles lourdes. Si vous touchez votre cible, attendez-vous à un impact dévastateur ! Les pistolets titanesques ne sont pas seulement disponibles dans la jungle, mais aussi sur toute l'île. Retrouvez-les sur le sol, dans des coffres, dans des holocoffres ou sur des drones volants. RENFORCEZ VOTRE MAÎTRISE DU PISTOLET Le renfort de réalité Pistolet recycleur arrive à point nommé pour la sortie du pistolet titanesque dans la mise à jour 25.20 ! Activez ce renfort de réalité, et vos pistolets auront une chance de ne pas consommer de munitions en tirant. Économisez vos munitions ! En plus du renfort Pistolet recycleur, le renfort Recharge désespérée a été réintroduit ! Avec lui, vos pistolets se rechargent plus vite quand le chargeur est vide. VISEZ, ÉLIMINEZ ! Outre les renforts pour les pistolets, le renfort Salve à lunette fait son apparition dans la mise à jour 25.20 ! Activez ce renfort pour augmenter les dégâts de vos armes avec une lunette de visée (au prix d'une cadence de tir réduite). RÉINTRODUCTION DU FUSIL À POMPE À LEVIER Renversez le cours de la bataille avec le fusil à pompe à levier. Vous pouvez trouver cette arme réintroduite sur le sol, dans les coffres normaux, les coffres rares et les holocoffres, sur des drones volants ou après la conquête d'un point d'intérêt. Pour accompagner le retour du fusil à pompe à levier, le fusil à pompe automatique d'expert est désormais disponible auprès des personnages. REMARQUE SUR LE PISTOLET LANCE-FUSÉES Quand nous avons remisé le pistolet à feu d'artifice au début de l'Escapade estivale, le pistolet lance-fusées normal est resté remisé. Il le restera pendant toute la durée de la mise à jour 25.20. REMARQUES SUR LES MODES COMPÉTITIFS Le pistolaser métallique rutilant de Bender n'est pas disponible dans les tournois.

Si vous souhaitez vous procurer ces nouvelles skins, des cartes permettant d'obtenir des V-Bucks sont en vente chez Micromania.

Lire aussi : Fortnite : les musiques du lobby bientôt sur un vinyle couleur jaune