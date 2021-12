Fortnite : Spider-Man débarque avec le Chapitre 3 - Saison 1, Retournement, officiellement dévoilé avec sa map en vidéos, le lancement est imminent

Cette nuit a été mouvementée du côté de Fortnite avec l'évènement La Fin servant à conclure le Chapitre 2. Vous pouvez le revoir dans notre article dédié si vous êtes curieux. Et comme nous le rapportions également, la bande-annonce de son successeur avait déjà fuité, ce qui a sans doute conduit Epic Games à revoir ses plans, car le Chapitre 3 - Saison 1, Retournement va être lancé non pas mardi, mais dès ce dimanche en fin d'après-midi, à priori vers 16h00, et prendra fin le 19 mars 2022. Pour autant, la mise à jour a déjà été déployée et les vidéos officielles diffusées, avec donc pour commencer celle qui avait fait l'objet d'un leak.

Outre la présence de Spider-Man au sein du Battle Pass, ainsi que de La Fondation qui arbore désormais fièrement le visage de Dwayne Johnson, Marcus Fenix et Kait Diaz auront droit à des skins durant cette saison. Parmi les nouveautés, outre des armes inédites, il sera désormais possible d'acquérir de l'XP pour le Passe de Combat en dehors du mode Battle Royale, de glisser et se balancer avec notre personnage (pas seulement avec l'Homme-Araignée pour cette dernière fonction) et d'installer des campements permettant de se soigner et d'y stocker des objets entre chaque partie de Sections en équipe. Une Couronne de victoire fera aussi son apparition, qu'il faudra tenter de conserver à chaque match, mais dont l'effet reste pour le moment inconnu. Des conditions météorologiques aléatoires vont elles ajouter plus de piment à l'exploration.

La nouvelle carte de jeu a elle été pleinement dévoilée, en grande partie enneigée, abritant notamment le Sanctuaire des Sept et le Daily Bugle ! Quant à la liste des personnages du Battle Pass, la voici :

Spider-Man ;

Shanta, la Marcheuse du lotus (déverrouillée dès l'achat du Passe de Combat) ;

Rônin, le vagabond ;

Le lieutenant John Lama, toujours terre à terre ;

Gumbo, au goût artificiel, mais au style authentique ;

Harlowe, la hors-la-loi optimiste ;

Native, née pour défendre l'île ;

La Fondation, le leader des Sept (plus tard dans la saison).

Vous pouvez retrouver de nombreux visuels en page suivante provenant du Creator Asset Pack, partagés par divers créateurs de contenu sur la Toile.

Et comme toujours, vous pouvez vous procurer des V-Bucks sur Amazon en cas de besoin.