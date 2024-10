FromSoftware : une excellente nouvelle pour les développeurs

En Occident, les studios de jeux vidéo licencient à tour de bras depuis de longs mois et la tendance ne va pas en s'améliorant. Mais au Japon, c'est un tout autre son de cloche pour les développeurs, les studios majeurs de l'Archipel n'ont pas du tout la même vision sur le long terme.

FromSoftware est l'un de ces studios majeurs, couronné du succès commercial des Dark Souls, mais surtout plus récemment d'Elden Ring et de l'extension Shadow of the Erdtree, qui ont rapporté gros à la maison mère Kadokawa. Cette semaine, le studio japonais présidé par Hidetaka Miyazaki a annoncé une superbe nouvelle à tous ses employés : les salaires actuels vont augmenter de 11,8 % en moyenne à partir d'avril 2025, soit au début de la prochaine année fiscale. Le studio rajoute que le salaire de départ des nouveaux diplômés va également passer de 260 000 à 300 000 yens, soit environ de 1 600 à 1 830 euros (chiffres à titre d'indication, le coût de la vie n'étant pas le même en France et au Japon).

Notre entreprise travaille à la création de jeux avec l'idée de « Je veux transmettre de l'enthousiasme. Je veux créer de la valeur. Je veux rendre les gens heureux ». Pour y parvenir, nous pensons qu'il est essentiel de créer un environnement dans lequel chaque employé peut se concentrer sur le développement de contenu, et nous travaillons à créer un environnement qui offre un revenu stable et un environnement de travail enrichissant pour les employés. La récente augmentation du salaire de base et du salaire de départ fait partie de ces mesures. Nous continuerons à travailler sur le développement de jeux afin de fournir à nos utilisateurs des jeux encore plus passionnants et « précieux ».

Développer un jeu vidéo sans avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, voilà un luxe dont peuvent profiter les équipes de FromSoftware. Pour l'instant, le studio japonais n'a pas dévoilé son prochain projet, il va devoir être inventif pour faire mieux qu'Elden Ring.