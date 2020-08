Frontier : un nouveau label lancé, Frontier Foundry voit le jour

Il ne vous a pas échappé que Frontier a dévoilé Struggling et Lemnis Gate hier soir durant la soirée d’ouverture de la gamescom. Ce que vous n’avez peut-être pas remarqué en revanche c’est le logo du tout nouveau label de l’éditeur. Baptisé Frontier Foundry, celui-ci annonce une nouvelle ligne directrice pour la société qui veut visiblement s’ouvrir au monde.



Le label est en effet dédié à l’édition de jeux pour le moins originaux, mais qui ont surtout en commun de ne pas sortir tout droit des fourneaux de Frontier. À ce titre là Lemnis Gate et Struggling, les toutes premières licences à bénéficier de ce dispositif, sont très représentatifs puisqu’ils sont respectivement développés par Ratloop Games Canada et Chasing Rats, un autre studio qui a en commun une passion pour les rats et la nationalité canadienne.

Ce ne sont là que deux des cinq jeux que Frontier a pris sous son aile avec ce nouveau label lors de la dernière année fiscale. Nous savons d’ores et déjà que le troisième sera la prochaine production d’Haemimont Games qui demeure encore mystérieuse aujourd’hui. Frontier Foundry nous promet donc quelques bonnes surprises à l’avenir. Il y a également une deadline à surveiller à savoir début 2021, fenêtre de sortie de Lemnis Gate.

