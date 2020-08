Struggling : le nouveau jeu de plateforme édité par Frontier disponible dès maintenant

Brièvement dévoilé durant l'Indie World du 18 août dernier, Struggling s'est bien plus manifesté durant la soirée de lancement de la gamescom. Le titre barré de Chasing Rats, publié par Frontier sous son nouveau label Frontier Foundry, a débarqué avec un trailer tout frais et la promesse de pouvoir être essayé tout de suite.

Struggling vous met aux commandes d’une créature difforme appelée Troie qui mériterait une mort rapide. Au lieu de ça elle va vivre une aventure assez perturbante qui l’amènera à se déplacer dans des endroits peu recommandables à bout de bras. Seulement voila, ses deux appendices sont mous, disproportionnés et surtout pas synchros du tout. Pour réaliser la moindre action, ramper par exemple, il va falloir composer avec une imprécision redoutable et avoir une bonne dose d’abnégation. Sachez par ailleurs que Struggling peut se jouer à deux et, dans ce cas, le niveau d’insanité va encore plus loin puisque chaque joueur a alors le contrôle d’un bras.

Avant que le titre ne trouve son chemin sur YouTube, Struggling est déjà disponible sur Switch et sur PC. À ce propos nous vous avons concocté un test de Struggling, histoire de vous dire à quoi vous attendre dans les méandres de la création de Chasing Rats.

Envie de jouer à Struggling à deux facilement ? Opté pour la version Switch. Et si vous n’en avez pas, vous en trouverez une sur Amazon à 292,90 €.