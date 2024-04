Les Schtroumpfs : L'Épopée des Rêves, Microids annonce un nouveau jeu de plateforme onirique

Depuis quelques années maintenant, grâce à l'accord signé entre Microids et IMPS, les jeux tirés de l'univers des Schtroumpfs se multiplient, de quoi filer des sueurs froides à Gargamel. Après Les Schtroumpfs 2 : Le Prisonnier de la Pierre Verte et un portage de Schtroumpfs Kart sur davantage de plateformes l'année dernière, c'est un certain Les Schtroumpfs : Village Party qui avait été dévoilé le mois dernier, prenant la forme d'un party game doublé d'un mode aventure. Si jamais ce n'est pas votre tasse de thé, un deuxième projet vient d'être annoncé, lui aussi attendu cette année et qui se nomme Les Schtroumpfs : L'Épopée des Rêves.

Développé par les Lyonnais d'Ocellus Services à l'origine de Marsupilami : Le Secret du Sarcophage, Les Schtroumpfs : L'Épopée des Rêves prendra la forme d'un jeu de plateforme en 3D dont le premier aperçu semble plutôt prometteur. Comme son nom l'indique, il nous plongera dans les rêves, ou cauchemars, des petits êtres bleus. Il sera de plus jouable seul ou en coopération avec un ami.

Gargamel a élaboré un nouveau plan machiavélique pour s'emparer des schtroumpfs. L'infâme personnage a lancé un sort sournois sur les buissons de salsepareille, la délicieuse friandise préférée des Schtroumpfs, les plongeant dans un profond sommeil. Embarquez dans une expédition onirique où vous devrez relever le défi d'éveiller tous les Schtroumpfs avant que le diabolique Gargamel ne parvienne à atteindre le village. Cette épopée vous précipitera dans une expérience de jeu aussi palpitante qu'inattendue, car dans le monde des rêves, l'excitation peut basculer à tout moment dans le mystère des cauchemars. Caractéristiques Plutôt Solo ou Coop ? - Déjouez les plans machiavéliques de Gargamel en solo ou en collaborant avec un ami pour une expérience de jeu schtroumpfement amusante à deux joueurs.

Plongez dans l'imaginaire des Schtroumpfs - Chaque rêve vous réserve une aventure de jeu unique avec son lot d'accessoires, d'énigmes et de surprises à dévoiler.

Partez à l'aventure - Visitez 4 mondes oniriques comprenant 12 niveaux et 16 mini-niveaux à compléter et découvrez les secrets du Village des Schtroumpfs.

Un personnage qui vous ressemble - Rassemblez toutes les orbes magiques pour réveiller tous les Schtroumpfs et redonner vie au village. Collectionnez les patrons pour personnaliser votre personnage avec de nouveaux vêtements et débloquer diverses surprises tout au long de votre aventure.

Une direction artistique magique - Découvrez un style artistique unique et coloré qui évolue au fur et à mesure que vous explorez différents rêves.

Les Schtroumpfs : L'Épopée des Rêves est donc attendu en fin d'année sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam, GOG, Epic Games Store et Microsoft Store). Vous pouvez d'ores et déjà l'ajouter à votre liste de souhaits sur certaines plateformes et retrouver quelques visuels en page suivante. Compte tenu du fait qu'il n'y a pas de jaquette Xbox parmi ces derniers, vous pouvez déjà faire une croix sur une édition physique.

Les Schtroumpfs : Village Party est lui disponible en précommande à partir de 34,99 € sur Amazon et chez Cdiscount. La Fnac le propose à 39,99 €.