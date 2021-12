Gal Gun: Double Peace, une version Switch annoncée et datée en vidéo

Née en 2011, la franchise Gal Gun mélange les séquences de tir façon rail-shooter et les mécaniques de dating simulator, le joueur incarnant un étudiant qui doit se défendre face à de jeunes filles hystériques. Gal Gun: Double Peace est quant à lui sorti en 2016 sur les PS4 et PSVita occidentales, puis sur PC, et il va prochainement s'inviter sur Nintendo Switch.

Inti Creates annonce en effet que la date de sortie de Gal Gun: Double Peace est fixée au 17 mars 2022 sur Nintendo Switch. PQube se chargera de distribuer le titre en Occident, nous devrions donc avoir droit à une version physique comme d'habitude, mais rien n'est encore confirmé. Les développeurs précisent que cette version Switch est un portage classique du jeu, mais elle inclura des textes en anglais, japonais, chinois et coréen, ainsi qu'une nouvelle cinématique d'introduction avec une musique chantée par Shinobu Kamizono et Maya Kamizono. La plupart des costumes additionnels seront inclus de base, ainsi que d'autres éléments pour les possesseurs de Gal Gun 2 et Gal Gun Returns.

Vous pouvez retrouver une bande-annonce de Gal Gun: Double Peace ci-dessus, ainsi qu'une Switch OLED à 319,99 € à la Fnac.