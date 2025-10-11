Samsung Galaxy XR, le futur casque mixte sous Android XR se précise avant son annonce officielle

Les fuites se multiplient autour du Samsung Galaxy XR, connu en interne sous le nom de Project Muhan et, cette fois, c'est le site Android Headlines qui lâche des infos. Ce casque de réalité mixte conçu par Samsung en partenariat avec Google et Qualcomm marquerait une nouvelle étape dans la convergence entre réalité augmentée et réalité virtuelle. À quelques jours de sa présentation présumée, prévue autour du 21 octobre, les informations se précisent mais rien n’a encore été confirmé officiellement par la marque. Il convient donc de rappeler que les éléments évoqués ici proviennent de sources non officielles et doivent être considérés comme des rumeurs crédibles mais sujettes à évolution.



Les visuels diffusés montrent un design équilibré et travaillé, inspiré du Meta Quest Pro, avec un arceau en forme de halo et une batterie externe reliée magnétiquement via un connecteur propriétaire. Cette solution permettrait d’alléger la pression sur le visage, le poids total du casque étant annoncé à 545 grammes. Les matériaux paraissent haut de gamme et un ajustement mécanique permettrait de régler la distance entre les lentilles pour s’adapter à chaque utilisateur. On aperçoit également des haut-parleurs intégrés, un pavé tactile latéral pour naviguer dans les menus et des boutons physiques sur la partie supérieure, dont l’un serait lié à Gemini, l’assistant IA de Google.

Sous la coque, le Galaxy XR embarquerait le processeur Snapdragon XR2 Plus Gen 2, une version améliorée de la puce utilisée dans le Meta Quest 3. Elle offrirait des performances supérieures tout en étant optimisée pour Android XR, le nouveau système d’exploitation développé conjointement par Google et Samsung. Ce système, premier du genre, constituerait la base d’un futur écosystème Android entièrement pensé pour la XR.

Côté affichage, Samsung mettrait à profit son savoir-faire avec deux écrans micro OLED d’une résolution de 3552 x 3840 par œil, soit environ 13 millions de pixels par œil. Ces écrans offriraient une clarté inédite et un contraste digne de l’OLED tout en profitant de lentilles pancake plus fines. L’ensemble viserait à réduire l’effet de flou périphérique et à améliorer la lisibilité des éléments textuels, un enjeu majeur pour un casque conçu pour la productivité et le divertissement.

La partie capteurs impressionne également. Selon les dernières informations, le casque intégrerait jusqu’à douze caméras et un capteur de profondeur. Huit d’entre elles seraient disposées à l’extérieur, dont quatre à l’avant pour le suivi des mouvements, deux centrales pour la réalité mixte et deux orientées vers le bas pour le suivi des mains. Quatre autres, situées à l’intérieur, assureraient le suivi oculaire. Cette configuration ouvrirait la voie à une interaction naturelle, sans manette, tout en permettant un suivi précis des yeux pour ajuster la mise au point ou exprimer des émotions sur des avatars.

Le Galaxy XR serait livré avec deux contrôleurs inspirés de ceux du Pico Ultra, adaptés au jeu et à la navigation. Samsung aurait également prévu un mode VR total grâce à un système de clips qui bloque la lumière ambiante. L’audio spatial serait assuré par des haut-parleurs intégrés de chaque côté, et l’interface logicielle serait une adaptation de One UI pour la XR, combinant applications Samsung et services Google.

L’autonomie annoncée tournerait autour de deux heures d’utilisation classique et jusqu’à deux heures et demie en lecture vidéo grâce à la batterie externe. Ce choix ergonomique a l’avantage de soulager la tête mais limite la durée d’usage sans recharge. Le principal point d’interrogation concerne la connectivité, certaines sources évoquant l’absence de port USB. Si cela se confirme, le casque ne pourrait pas être relié directement à un PC pour du streaming VR ou le transfert de fichiers, un choix qui pourrait frustrer les utilisateurs avancés.



Sur le plan tarifaire, le Galaxy XR serait proposé aux alentours de 1800 dollars. Ce positionnement haut de gamme le placerait face à l’Apple Vision Pro, tout en restant légèrement en dessous de son prix. Le pari de Samsung serait donc de proposer une expérience complète et ouverte, capable de séduire les amateurs de technologies sans les enfermer dans un écosystème unique.

Si tout se déroule comme prévu, l’appareil devrait être présenté officiellement lors d’un événement Samsung organisé les 21 et 22 octobre, avec une commercialisation qui débuterait en Corée avant une extension mondiale en 2026. À l’heure où la réalité mixte entame un nouveau cycle technologique, Samsung pourrait bien relancer la compétition en misant sur la puissance de son matériel et la flexibilité d’Android.