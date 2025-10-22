Galaxy XR, Samsung entre dans la réalité mixte avec un casque plus accessible que le Vision Pro M5

Avec le Galaxy XR, Samsung signe son véritable retour dans la réalité étendue. Dix ans après le Gear VR, la marque présente un casque autonome pensé pour la productivité, le divertissement et les usages quotidiens. Ce nouvel appareil repose sur le système Android XR, développé en partenariat avec Google et Qualcomm, pour créer un écosystème ouvert où l’intelligence artificielle devient le cœur de l’expérience.

Sous son allure compacte, le Galaxy XR embarque la puce Snapdragon XR2+ Gen 2, épaulée par 16 Go de mémoire et 256 Go de stockage. L’affichage repose sur deux écrans micro-OLED de très haute définition, capables de restituer des images nettes et contrastées. Le casque assure le suivi des yeux, des mains et des mouvements de tête, tout en offrant un passthrough couleur fidèle pour mêler monde réel et réalité virtuelle. L’ensemble est équilibré et réactif, même si la puissance reste celle d’une puce mobile, bien en dessous du niveau d’un processeur de classe ordinateur.

L’expérience s’appuie sur une IA intégrée capable de comprendre la voix, le regard ou les gestes. L’assistant Gemini analyse ce que l’utilisateur observe et affiche des informations contextuelles en temps réel. Il devient possible d’interagir avec un objet simplement en le regardant ou en le désignant du doigt. Cette approche rend la navigation plus fluide et naturelle qu’un simple menu flottant.

Caractéristique Détail Nom complet Samsung Galaxy XR Processeur Snapdragon XR2+ Gen 2 (Qualcomm) Mémoire 16 Go LPDDR5X Stockage 256 Go interne Affichage Deux écrans micro-OLED - Résolution totale 3 840 × 3 552 px Taux de rafraîchissement 60 Hz / 72 Hz / jusqu’à 90 Hz Champ de vision Environ 109° horizontal et 100° vertical Suivi et capteurs Suivi des yeux, des mains et de la tête – caméras de passthrough couleur Autonomie Environ 2 h (jusqu’à 2,5 h en lecture vidéo) Alimentation Batterie externe déportée (connexion filaire) Système d’exploitation Android XR avec intégration de l’assistant IA Gemini Compatibilité OpenXR, Unity, Unreal Engine Poids Non communiqué (batterie externe pour équilibrage) Prix indicatif 1 799 $ Disponibilité 22 octobre 2025 (États-Unis et Corée du Sud) - Arrivée européenne à confirmer



Le Galaxy XR n’a pas été conçu uniquement pour les démonstrations technologiques. Il permet de regarder des vidéos immersives, d’explorer des environnements virtuels ou d’ouvrir plusieurs fenêtres d’applications dans l’espace. Les photos et vidéos peuvent être converties automatiquement en souvenirs tridimensionnels. Sa batterie déportée réduit le poids sur la tête et améliore le confort, avec une autonomie moyenne de deux heures. Le casque reste compatible avec OpenXR ainsi qu’avec les moteurs Unity et Unreal Engine, de quoi encourager les créateurs à développer des expériences XR sur mesure.

Proposé à 1 799 dollars HT, le Galaxy XR arrive sur le marché avec un positionnement très différent de celui de l’Apple Vision Pro M5. Les deux casques visent la réalité mixte, mais pas le même public. Chez Apple, la nouvelle version du Vision Pro repose sur la puce M5, beaucoup plus puissante et destinée au calcul spatial haut de gamme. Le casque d’Apple affiche un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, une autonomie légèrement supérieure et une précision d’image impressionnante, mais pour un tarif qui dépasse les 3 400 dollars HT (3699 euros en France).

Le Galaxy XR, lui, mise sur la mobilité, la légèreté et l’intégration de l’intelligence artificielle. Il n’essaie pas de reproduire les performances d’un ordinateur, mais de proposer un appareil plus abordable et polyvalent, capable d’exploiter tout l’écosystème Android dans un espace immersif. Cette philosophie lui permet d’élargir son audience, là où le Vision Pro M5 reste encore réservé à un marché premium.

Ce lancement marque aussi le point de départ d’une nouvelle stratégie. Samsung prépare déjà une génération de lunettes connectées plus légères, développées avec Warby Parker et Gentle Monster. Ces modèles devraient reprendre les bases techniques du Galaxy XR tout en adoptant un format proche des lunettes classiques. L’objectif est d’ancrer la XR dans le quotidien sans passer par un casque encombrant.

Le Galaxy XR ne prétend pas concurrencer directement la puissance du Vision Pro M5, mais il offre une alternative crédible et plus ouverte. L’appareil met en avant une IA proactive, une conception légère et un prix deux fois inférieur à celui du casque d’Apple. En cherchant à rendre la réalité mixte accessible plutôt que spectaculaire, Samsung tente de trouver un équilibre entre innovation, confort et simplicité.

Le Galaxy XR sera disponible dès le 22 octobre 2025 en Corée du Sud et aux États-Unis, avant une potentielle commercialisation progressive dans d’autres régions, dont l’Europe.