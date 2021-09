Gear.Club Unlimited 2 annoncé sur PC et consoles de salon dans une Ultimate Edition

Il y a déjà près de deux ans, Eden Games et Microids lançaient Gear.Club Unlimited 2, un jeu de course alors exclusif à la Nintendo Switch. Les autres joueurs pensaient ne jamais pouvoir découvrir ce titre, et pourtant, les studios annoncent aujourd'hui sa venue sur ordinateurs et consoles de salon.

Gear.Club Unlimited 2 arrivera donc prochainement sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S dans une Ultimate Edition, qui regroupera tout le contenu du jeu, avec plus de 250 courses et les Porsche Series incluant notamment la 911 Type 930 Turbo. Voici ce qui attend les joueurs :

Pilotez des véhicules mythiques dans un terrain de jeu immense aux environnements riches et diversifiés, dans un jeu remastérisé en haute définition pour en prendre plein la vue ;

À travers le mode histoire de Gear.Club Unlimited 2, sauvez l'écurie familiale de la faillite en défiant des pilotes de toutes nationalités ;

Découvrez le mode Porsche Series et pilotez les véhicules les plus emblématiques du célèbre constructeur, pour avoir la chance de piloter la mythique 911 930 Turbo ;

Créez votre Club, managez-le et recrutez les meilleurs joueurs qui croiseront votre route. Libre à vous d'affronter les clubs rivaux du monde entier pour voir le nom de votre crew en haut du leaderboard ;

Au sein de votre garage aménagé, contemplez votre collection ;

de bolides acquis au fil des courses. Gear.Club Unlimited 2 propose plus de 50 véhicules licenciés comptant parmi les marques les plus prestigieuses au monde ;

Seul ou accompagné : Gear.Club Unlimited 2 - Ultimate Edition fait la part belle au multijoueur avec la possibilité de jouer en local à 4 en écran splitté ;

Retrouvez l'ensemble des DLC de Gear.Club Unlimited 2 pour l'expérience de racing la plus complète et des heures de conduite effrénée !

La date de sortie de Gear.Club Unlimited 2 - Ultimate Edition est fixée au 30 novembre 2021 sur ces nouvelles plateformes, vous pouvez déjà le précommander contre 39,99 € à la Fnac. À cette même date, les joueurs sur Switch pourront quant à eux retrouver Gear.Club Unlimited 2 – Definitive Edition, avec tout le contenu du jeu.