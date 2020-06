Gear.Club Unlimited 2 : le circuit des 24 Heures du Mans et des voitures mythiques rajoutés dans une Tracks Edition

Microids et Eden Games viennent d'annoncer cette semaine Gear.Club Unlimited 2: Tracks Edition, une nouvelle version de leur jeu de course qui bénéficiera notamment de contenu additionnel rajouté à la suite d'un accord signé avec l'Automobile Club de l'Ouest. L'association n'est pas forcément très connue du grand public, mais c'est elle qui a créé et qui continue de gérer les 24 Heures du Mans, célèbre course d'endurance.

Gear.Club Unlimited 2: Tracks Edition inclura donc tout le contenu du jeu de base, mais également de la nouveauté avec le circuit de la Sarthe, de nouvelles voitures et des mécaniques de jeu inspirées de la course d'endurance, notamment des arrêts aux stands, la gestion des pneumatiques et du carburant ou encore les stratégies de course. Les joueurs pourront piloter les Nissan GT-R LM Nismo, Porsche 919 Hybrid, Mercedes AMG GT3 et Bentley Continental GT3-R, mais surtout, il sera possible de débloquer la Ford GT40 MK I, produite à 126 exemplaires et qui a remporté les 24 Heures du Mans en 1968 et 1969. Par ailleurs, 13 voitures déjà présentes dans le jeu de base auront droit à des versions motorsport. Voici ce que proposera Gear.Club Unlimited 2: Tracks Edition :

Le contenu de Gear.Club Unlimited 2 et ses DLCs (Packs Arrows, Checker, Hazard and Wings) ;

Les DLC Gear.Club Classics et Ace of the Road ;

Une nouvelle campagne ;

5 nouveaux circuits, dont celui des 24 Heures du Mans ;

5 nouvelles voitures inédites taillées pour le motorsport et 13 véhicules préparés pour la campagne « Endurance Championship » ;

Un mode compétitif dans lequel vous tenterez de battre le temps des autres joueurs. Luttez contre les meilleurs joueurs mondiaux et entrez dans le classement ! – à noter que chaque combinaison de catégorie de voiture et de circuit aura son propre classement mondial.

La date de sortie de Gear.Club Unlimited 2: Tracks Edition est fixée au 27 août 2020, exclusivement sur Nintendo Switch via l'eShop ou en version physique.