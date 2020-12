Ghosts'n Goblins Resurrection et Capcom Arcade Stadium annoncés sur Switch

Parmi les annonces imprévisibles des Game Awards 2020, il y avait certainement Ghosts'n Goblins Resurrection. Tout est dans le titre, il s'agit d'un remake du jeu culte de 1985, qui conservera toute l'essence du gameplay en 2D de l'époque pour l'associer à des graphismes tout juste modernisés.

L'esthétique ne sera pas non plus à la pointe du XIXe siècle, mais veut rendre hommage aux livres historiques d'antan. Pour le reste, rien de surprenant pour le moment : le Roi Arthur devra faire face à des ennemis familiers comme Zombie, Skeleton Murderer, Pigman et Red Arremer. La date de sortie est déjà calée au 25 février 2021, pour le moment seulement sur Nintendo Switch.

Et, toujours sur Switch, et toujours pour février, mais à une date inconnue, Capcom a dévoilé Capcom Arcade Stadium, une compilation de 32 jeux à l'ancienne, livrés avec des filtres visuels modernes et des défis inédits.