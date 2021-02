Ghosts 'n Goblins Resurrection : le reboot du jeu culte se lance sur Switch en vidéo

Annoncé en fin d'année dernière, Ghosts 'n Goblins Resurrection débarque officiellement aujourd'hui, exclusivement sur Nintendo Switch et uniquement en version dématérialisée sur l'eShop. Il s'agit pour rappel d'un reboot de la franchise culte de Capcom, et voici la bande-annonce de lancement :

Les fans ne seront pas trop dépaysés, Ghosts 'n Goblins Resurrection reprend le même style graphique qu'à l'époque, mais le peaufine. Nous retrouvons toujours Arthur, vêtu de son caleçon et de son armure qui part à l'aventure dans le Royaume des Démons pour sauver sa princesse, une quête ardue à cause des nombreux ennemis et boss mortels qu'il croise sur son chemin. Heureusement, il a à sa disposition huit armes différentes, ainsi que des sorts magiques, pour l'aider à retrouver sa dulcinée.

Ghosts 'n Goblins Resurrection propose quand même de la nouveauté, avec un mode coopératif local permettant d'incarner Barry, Kerry ou Archie, sans oublier trois modes de difficulté (Écuyer, Chevalier et Légende) pour éviter d'avoir une expérience trop punitive, le jeu d'origine étant connu pour son côté hardcore impitoyable. Et comme à l'époque, vaincre le boss de fin ne termine pas le jeu, il faut tout recommencer avec des ennemis plus coriaces et des niveaux modifiés.

Ghosts 'n Goblins Resurrection est disponible dès maintenant sur l'eShop au prix de 29,99 €, vous pouvez retrouver des cartes prépayées sur Amazon.