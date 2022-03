God of War : une adaptation série en négociation chez Amazon Prime Video

Sony Pictures a été transparent là-dessus : il développe actuellement 3 séries et 7 films adaptés de ses franchises. Uncharted vient de sortir au cinéma, une saison complète vient d'être signée pour Twisted Metal, les premiers épisodes de The Last of Us sont encore en tournage et un film Ghost of Tsushima est en cours de production.

Il y a donc encore plusieurs projets secrets sur le tapis, même si tous n'aboutiront pas forcément. Et d'après Deadline, une série God of War fait partie d'eux. Ce n'est pas la première fois que nous entendons parler d'une adaptation de la licence : son créateur David Jaffe et le scénariste David Self avaient commencé l'écriture d'un film en 2005, qui n'a bien évidemment jamais vu le jour. Cory Balrog, actuel directeur de la saga, avait lui confié son envie de voir la franchise adaptée en série « à la Netflix » il y a 2 ans.

Ce ne serait finalement pas ce SVOD qui serait sur le point de signer pour une adaptation en série, mais Amazon Prime Video. La plateforme serait en négociations avec Sony Pictures Television pour diffuser un futur feuilleton live-action, créé et produit par Mark Fergus et Hawk Otsby de The Expanse et le showrunner Rafe Judkins de The Wheel of Time. Rien de confirmé pour le moment, mais l'idée parait largement crédible, surtout que Prime Video a déjà des séries Fallout et Mass Effect en chantier, ainsi qu'un contrat avec dj2 Entertainment pour d'autres adaptations du genre.

Si la série se concrétise, peut-être que nous en aurons la confirmation dans les mois qui viennent, pourquoi pas au détour d'une annonce concernant God of War Ragnarök. La question se pose d'ailleurs de savoir si elle s'intéressera à l'arc grec ou nordique de Kratos et son entourage. D'ici là, le God of War de 2018 est disponible à partir de 15,27 € sur Amazon.fr.