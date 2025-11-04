Golf 5 Playoff Edition s’apprête à faire swinguer la VR dans quelques jours...

Le golf s’invite à nouveau dans les salons avec Golf 5 Playoff Edition, une expérience réaliste développée par AAA Game Studios et pensée pour Meta Quest, SteamVR et Pico 4. Cette mise à jour majeure du jeu de golf en réalité virtuelle promet de repousser encore les limites de la simulation sportive immersive.

Offrant un rendu physique particulièrement précis, Golf 5 reproduit la sensation d’un véritable swing grâce à son moteur de contrôle haute précision. Des dizaines de points de données sont analysés en temps réel pour rendre chaque mouvement fidèle à la réalité. Les joueurs peuvent s’entraîner sur le practice, perfectionner leur putting ou participer à des tournois en ligne de la Fédération internationale d’eGolf.

Cette nouvelle édition propose un large éventail de parcours inspirés de véritables lieux mythiques comme Royal County Down, St Andrews Old Course ou Valderrama, ainsi que des environnements fictifs mais visuellement soignés tels que Forest Parkland, Tropical Paradise et Golden Dunes. L’ensemble a été remanié pour offrir une expérience plus fluide et une meilleure immersion.

La mise à jour introduit également de nouveaux modes de jeu destinés à varier les plaisirs. Le Flash 3 trous permet des sessions rapides, le Fourball 2v2 encourage la coopération, tandis que le Scramble mise sur la stratégie collective. Pour les amateurs de détente, le Minigolf ajoute une touche d’humour et de créativité avec ses parcours remplis d’obstacles colorés.

Les passionnés de matériel ne seront pas en reste, puisque le jeu intègre désormais des ensembles de clubs Callaway à débloquer en ligne. De plus, la compatibilité avec les accessoires de golf physiques a été améliorée, avec une prise en charge complète des manettes pour droitiers et gauchers.

Avec ses fonctionnalités étendues et son approche fidèle du golf, Golf 5 Playoff Edition entend séduire aussi bien les golfeurs confirmés que les curieux souhaitant découvrir ce sport en réalité virtuelle. L’expérience sera disponible dans plusieurs langues, dont le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le chinois, le coréen et le japonais.

Golf 5 Playoff Edition sera disponible sur Meta Quest, SteamVR et Pico 4 à partir du jeudi 13 novembre 2025.