Golf With Your Friends : Team17 rachète les droits pour 13,5 millions d'euros

Golf With Your Friends connaît un vrai succès sur Steam depuis le lancement de l'Early Access en 2016, l'éditeur Team17 s'est invité à la fête en cours de route afin d'aider le studio indépendant Blacklight Interactive à sortir son jeu sur consoles, et visiblement, il a flairé le bon filon.

Comme le rapporte GamesIndustry.biz, Team17 a racheté les droits de Golf With Your Friends pour 12 millions de livres (environ 13,55 millions d'euros), avec un premier paiement de 9 millions déjà effectué et trois millions restant dans les 12 prochains mois. Le but de l'éditeur est clair, « créer des opportunités supplémentaires pour prolonger le cycle de vie du jeu existant », Golf With Your Friends devrait donc avoir droit à de nombreux DLC à l'avenir.

Golf With Your Friends est pour rappel jouable sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, le titre est inclut dans le Game Pass et jouable avec les contrôles tactiles sur Android depuis peu, vous pouvez vous abonner à 12,99 € par mois au Xbox Game Pass Ultimate.