Golf With Your Friends : enfin une date de sortie pour la version finale sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Golf With Your Friends a déjà une petite réputation sur ordinateurs, le titre est disponible depuis 2016 en Early Access sur Steam. Mais cette très longue phase d'accès anticipé va bientôt toucher à sa fin, Team17 et Blacklight Interactive dévoilent enfin la date de sortie de leur jeu de golf multijoueur en vidéo :

La date de sortie de Golf With Your Friends est donc fixée au 19 mai 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Le titre coûtera 19,99 € et il est déjà disponible en précommande sur l'eShop et le Microsoft Store, afin d'obtenir au lancement le Caddy Pack, incluant trois chapeaux et trois flotteurs. Sur PC, le titre est encore affiché à 8,99 €, mais le prix augmentera à la sortie de la version finale, c'est donc le moment de craquer et d'économiser quelques euros.

Pour rappel, Golf With Your Friends est un jeu de minigolf permettant à 12 joueurs d'évoluer sur neuf parcours différents, au travers de trois modes de jeu et avec de nombreuses options paramétrables pour personnaliser ses parties. Un éditeur de niveau et des éléments cosmétiques sont également présents pour prolonger le plaisir.