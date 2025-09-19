Un gros jeu Capcom sera absent au TGS 2025 Online Special Program

La semaine prochaine, nous avons rendez-vous au Tokyo Game Show 2025 pour découvrir de nouvelles informations sur de nombreux jeux japonais, mais pas seulement. Bien évidemment, les gros éditeurs et développeurs locaux vont participer à ce salon majeur, notamment Capcom qui diffusera un TGS 2025 Capcom Online Program pour mettre en avant ses futurs jeux... sauf un.

Capcom dévoile son line-up pour le TGS 2025





Le studio japonais ne fait pas de mystères et partage dès aujourd'hui un teaser et un site, dévoilant les jeux qui seront présents au TGS 2025 Capcom Online Program. De gros titres sont attendus pendant cette présentation, qui sera diffusée le mercredi 24 septembre à 16h00 :

Resident Evil Requiem absent au TGS de Capcom





Une présentation qui devrait être avare en surprises, se concentrant sur des DLC de jeux déjà disponibles ou des titres déjà annoncés. Cependant, un gros jeu manque à l'appel : Resident Evil Requiem ! Dévoilé lors Summer Game Fest Live 2025, le survival-horror a refait plusieurs apparitions ces dernières semaines, que ce soit dans un Capcom Spotlight, à la gamescom ou dans un récent Nintendo Direct. Resident Evil Requiem fera l'impasse sur ce TGS 2025 Capcom Online Program, ne vous attendez pas à le voir mercredi prochain.

Resident Evil Requiem chez Sony la semaine prochaine ?





Cependant, des rumeurs font état d'un PlayStation State of Play la semaine prochaine, Resident Evil Requiem pourrait faire une apparition pendant l'hypothétique présentation de Sony, qui a déjà confirmé que le survival-horror de Capcom sera jouable sur son stand au Tokyo Game Show.

