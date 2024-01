GT Manager s'attaque aux PC

Tiny Digital Factory développe depuis plusieurs années GT Manager, un jeu de gestion de courses automobiles qui rencontre un vrai succès sur mobiles avec trois millions de téléchargements et des notes entre 4,2 et 4,4 sur 5. Le studio veut désormais s'attaquer à un nouveau marché.

Tiny Digital Factory annonce cette semaine GT Manager 24, à destination des PC. Le titre promet déjà « une expérience de simulation plus profonde, un gameplay plus immersif et captivant », mais le principe restera le même : les joueurs devront former leur équipe, recruter du personnel, chercher des sponsors, financer des améliorations et peaufiner leurs voitures pour remporter des courses au travers de plusieurs championnats officiels.

Un système de gestion en profondeur, adapté aux joueurs PC et à des sessions de jeu plus longues, avec la gestion, le développement et le recrutement conséquent de personnel.

Plus de 30 voitures sous licence officielle, du WEC, IMCA et du championnat GT World Challenge Europe ainsi que de grandes marques dont Porsche, Aston Martin, BMW, Audi, Mercedes AMG et plus encore.

Plus de 20 pilotes et équipes.

Une expérience de simulation de course de haut niveau avec des fonctionnalités telles que les accidents sur la piste, la gestion des pneus et des conditions météorologiques dynamiques.

La gestion de la course est cruciale pour s'assurer la victoire, notamment les stratégies d'arrêt au stand, la gestion de la dégradation des pneus, et l'adaptation sur le vif aux conditions météorologiques changeantes.

Deux formats de championnats : Les courses de vitesse en 7 tours et les courses d'endurance avec 14 tours.

Les courses d'endurances impliquent deux pilotes par voiture, nécessitant un échange de pilote obligatoire pendant la course et une gestion minutieuse des niveaux de carburant.

Des évènements sponsorisés de courses annexes organisés tout au long du championnat assurent des récompenses supplémentaires en espèce, contribuant au budget de l'équipe et pimentant le gameplay.

Le progrès des joueurs à travers 5 Ligues de course, comportant les GT4, GT3, GT2, GTE officiels et les catégories de course Hypercar.

Chaque saison est composée de 10 championnats. Gagnez des courses et marquez suffisamment de points pour passer à la ligue suivante.

Débloquer des succès Steam à travers le mode carrière pour obtenir des voitures de course additionnelles

GT Manager 24 n'a pas encore de date de sortie, mais il arrivera sur PC via Steam.