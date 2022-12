GTA Online : du ray tracing sur next-gen et d'autres améliorations techniques annoncées, la prochaine extension teasée

Toujours dévoué à Grand Theft Auto Online malgré le développement de GTA VI, Rockstar Games n'a pourtant pas proposé de grosse nouveauté pour le multijoueur de GTA V depuis cet été. Du lourd arrive enfin, avec une extension en plusieurs parties dont les ajouts arriveront dès le mois de décembre grâce à de premières mises à jour.

Elle nous fera visiter Blaine County dans le sud de San Andreas et nous fera visiblement collaborer avec des magnats du développement personnel, pour remporter encore plus d'argent, de voitures et d'autres biens. Le prochain patch sera d'ailleurs accompagné de plusieurs améliorations pour l'expérience globale, que ce soit des gains de GTA$ accrus, des manières simplifiées de naviguer dans les menus ou les missions, et même du ray tracing sur next-gen en choisissant le nouveau mode graphique Fidélité.

Améliorations générales

Accédez plus rapidement à vos contacts iFruit préférés : sélectionnez les contacts à afficher ou à masquer via le menu d'interaction.

Le Benefactor Terrorbyte peut être utilisé pour lancer des missions de vente d’affaires dans tous les types de sessions, y compris les sessions sur invitation uniquement.

Relevez les missions d’Agatha’s Casino Story en tant qu’opérateur solo en visitant le bureau de gestion de The Diamond Casino & Resort (ces missions nécessitaient auparavant au moins 2 joueurs).

La PlayStation 5 et la Xbox Series X ajouteront des reflets en lancer de rayons (rendu en temps réel sur de nombreuses surfaces) via le paramétrage graphique du mode Fidélité.

Mises à jour des véhicules

Les achats de véhicules neufs arriveront dans votre garage plus rapidement qu’auparavant.

Certains véhicules armés personnalisés peuvent maintenant être utilisés dans les courses : le cas échéant, les armes seront désactivées en dehors des courses GTA.

Les vélos seront ajoutés à la liste des véhicules qui peuvent être demandés à votre garage personnel lorsque vous appelez le mécanicien.

Les joueurs sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S peuvent profiter d’un accès complet aux œuvres spéciales de Hao sans avoir à terminer la course d’introduction de Hao.

Mises à jour sur l’économie

L’achèvement des missions de vente de fret de véhicules lors de sessions publiques attribuera un bonus de forte demande, alignant cela sur toutes les autres activités commerciales, tandis que les paiements sur les missions de vente de contrebandiers seront triplés de manière permanente.

Obtenez plus de ce que vous voulez plus rapidement avec une augmentation générale de la valeur GTA$ de toutes les Shark Cards. À partir d’aujourd’hui, toutes les versions de la Shark Cards ont été augmentées de 20 à 25 % lorsqu’elles sont achetées directement dans GTA Online ou via l’une des boutiques virtuelles. Pour les Shark Cards spéciales de membre GTA+, cela s’ajoute au bonus actuel de 15 % GTA$.

Ces améliorations d’expérience et plus encore arriveront aux côtés de la prochaine mise à jour de GTA Online pour PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, à venir plus tard ce mois-ci. Promenez-vous du côté sauvage de Blaine County dans le premier épisode d’une mise à jour massive en plusieurs parties qui vous emmène partout dans le sud de San Andreas, mettant en vedette des visages familiers et une nouvelle troupe d'entrepreneurs inadaptés en mission pour élargir l’esprit des citoyens de Los Santos, un voyage à la fois. De plus, attendez-vous à une flotte de nouveaux véhicules, à des événements mondiaux, à des missions de contact et plus encore.