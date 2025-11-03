GTA VI : un scandale éclate chez Rockstar

Rockstar sortira l'année prochaine Grand Theft Auto VI, le jeu vidéo le plus attendu de tous les temps. Cependant, si le studio fait la une de l'actualité cette semaine, ce n'est pas grâce à son prochain jeu vidéo, mais à cause d'une nouvelle vague de licenciements. Une information partagée par Bloomberg.

Comme le rapporte le journaliste Jason Schreier, Rockstar a licencié entre 30 et 40 employés dans ses studios au Royaume-Uni et au Canada. D'après l'Independent Workers' Union of Great Britain (IWGB), ces employés étaient membres d'un groupe de discussion syndical privé sur Discord. Il s’agissait d’employés syndiqués ou tentant de se syndiquer au sein de Rockstar. IWGB dénonce ainsi « une manœuvre visant à empêcher la syndicalisation de ces travailleurs ». Alex Marshall, président du syndicat, ajoute :

Rockstar vient de commettre l'un des actes de répression syndicale les plus flagrants et les plus impitoyables de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo. Ce mépris manifeste pour la loi et pour la vie des travailleurs qui génèrent des milliards est une insulte à leurs fans et à l'industrie mondiale.

De son côté, Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar, affirme que ces licenciements sont dus « à des fautes graves et à aucune autre raison ». Bloomberg rappelle qu'en 2022, GTA 6 avait subi un énorme leak. Rockstar avait obligé tous ses employés à revenir au bureau en présentiel début 2024 pour terminer le développement du jeu. Une mesure vivement critiquée par le syndicat.

La date de sortie de Grand Theft Auto VI est fixée au 26 mai 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver la PS5 à 549 € chez Leclerc.