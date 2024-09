GTA VI : un artiste dit non à Rockstar, les fans ne sont pas de son avis

Rockstar planche activement sur Grand Theft Auto VI, le titre devrait nous emmener dans une version plus moderne de Vice City en compagnie de deux héros, à la Bonnie et Clyde. Comme toujours, les joueurs auront accès à un tas de radios lors de leurs balades en véhicules, Rockstar est visiblement en train de négocier les droits avec les artistes.

Si, pour la plupart, être présent dans une radio de GTA serait un honneur, eh bien Martyn Ware a décidé de se plaindre de Rockstar sur la place publique. Son nom ne vous dit rien, mais vous avez sans aucun doute déjà entendu le tube Temptation de son groupe Heaven 17, une chanson incontournable en 1983. Le développeur de Grand Theft Auto VI a voulu intégrer ce tube au jeu, mais Martyn Ware a dévoilé la somme proposée par le studio, dérisoire selon lui :

J'ai récemment été contacté par mes éditeurs au nom de Rockstar Games concernant la possibilité d'utiliser Temptation sur le nouveau Grand Theft Auto 6. Naturellement enthousiasmé par l’immense richesse qui était sur le point de me tomber dessus, j’ai fait défiler l’e-mail jusqu’au bas de la page concernant l’offre… C'ÉTAIT 7 500 $ - pour le rachat de toutes les redevances futures du jeu - pour toujours… Pour mettre cela en contexte, Grand Theft Auto 6 (sic) a fait des bénéfices, attendez… 8,6 MILLIARDS DE DOLLARS Ah, mais pensez à l’exposition… Va te faire foutre

Bien sûr, lorsqu'il parle de 8,6 milliards de dollars de recettes, c'est pour l'opus précédent, GTA V, mais Martyn Ware ne décolère pas face à cette demande. Les internautes et joueurs lui rappellent qu'avoir une chanson dans un Grand Theft Auto peut grandement aider à regagner en popularité, mais l'artiste rappelle qu' « un million de streams génèrent un montant misérable de 1 000 $ à chaque auteur ».

Simon Raymonde, bassiste de Cocteau Twins, lui précise que si tous les artistes présents dans GTA V avaient touché 7 500 $ pour chaque musique, le budget serait de 3,3 millions de dollars, rien que pour les radios. Entre les hypothétiques 200 millions de ventes de jeux et les retombées via les plateformes de streaming musicales, avec 300 millions de streams « facilement réalisables », le jeu en vaudrait la chandelle. Simon Raymonde avoue lui aussi recevoir des offres faibles, il faut dire que les chansons de Cocteau Twins parlent à de moins en moins de monde, mais un coup de boost grâce à un jeu vidéo peut remettre un vieux tube sur le devant de la scène. Ce n'est pas Fleetwood Mac et Kate Bush qui diront le contraire, leurs titres Dreams et Running Up That Hill ont explosé les compteurs sur les plateformes musicales après, respectivement, une vidéo TikTok et un épisode de Stranger Things, par exemple.

Martyn Ware a quand même fait une offre au studio : 75 000 livres sterling, mais Rockstar a apparemment refusé. Malheureusement, pas de Temptation de Heaven 17 dans GTA VI. Peut-être que Cradle of Filth accepteront cette somme pour leur reprise de 2006 ?

Grand Theft Auto VI est toujours attendu en fin d'année 2025 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais pas sur PC.