Hades : Zagreus a droit à sa petite figurine Nendoroid

Jeu indépendant déjà culte, Hades est sorti à l'origine sur PC et Switch en 2020 avant de débarquer l'année dernière sur les consoles de Sony et Microsoft. Développé par Supergiant Games (Bastion, Transistor), le titre est un rogue-lite suivant Zagreus, fils d'Hadès et de Perséphone.

Et comme tout bon héros charismatique, Zagreus va avoir droit à sa petite figurine Nendoroid par Good Smile Company. Le constructeur a en effet dévoilé la figurine du Prince des Enfers, avec ses yeux vairons et sa couronne de laurier flamboyante. Il est évidement accompagné d'accessoires, à savoir de la Lame du Styx, du Bouclier du Chaos, d'une fiole de nectar et d'une pierre de sang.

Le constructeur a déjà lancé les précommandes de la figurine Nendoroid de Zagreus sur sa boutique, il faudra débourser 5 500 yens (42 €) et patienter jusqu'au mois d'octobre 2022 pour l'avoir. Vous pouvez également retrouver le jeu Hades à 13,90 € sur Amazon.

