TEST Hades : la beauté du diable s'invite sur les consoles PlayStation et Xbox

Après une longue incubation en Early Game Access sur Steam et un accès anticipé sur la boutique d'Epic Games, une sortie sur Switch et PC l'année dernière, voici maintenant qu'un de nos gros coups de cœur de 2020, Hades, débarque sur les plateformes de Sony Interactive Entertainment et de Microsoft, à savoir les PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Pour mémoire, cette production signée Supergiant Games est un rogue-like ultra-dynamique où vous incarnez Zagreus, le fils d'Hadès, le dieu des morts.

Ne cherchez pas, foncez !

Comme tout bon enfant qui se respecte, notre héros fait tout pour s'échapper du cocon familial et aussi accessoirement essayer d'en apprendre un peu plus sur ses origines. Lors de ses tentatives d'évasion, vous rencontrez toute une pléthore de dieux et autres personnages qui vous aident dans votre quête. Hades est un rogue-like, ce qui veut dire que chaque tentative sera différente. Les donjons, boss, personnages rencontrés seront tous (ou presque) aléatoires. Cependant, pas de panique, vous pouvez récupérer de quoi acheter des améliorations permanentes, de quoi rendre, en théorie, la prochaine tentative un peu moins ardue. Nous avons là l'une des meilleures narrations que nous ayons pu découvrir. Hades connaît exactement tout sur votre parcours, vos succès et échecs, et chaque interaction avec les différents occupants semble toujours fraîche, naturelle et pertinente, bravo !

Les présentations étant faites, rentrons dans le vif du sujet. Nous n'allons pas vous mentir, si vous l'avez fait sur Switch, le jeu pique un peu les yeux en mode Portable. Ici, quel plaisir de se poser devant sa PS4 ou Xbox One exhibant une image en 1080p. Si vous avez le matériel à la maison, avec la télé adéquate, notez que la bête a droit à un rendu en 4K, le tout en 60 images par seconde, sur PS5 et Xbox Series X. Bref, nous avons là un univers riche et coloré, que nous avons pu prendre plaisir à retraverser de très, très nombreuses fois. Les dieux de l'Olympe n'ont jamais été aussi resplendissants et les décors sont détaillés de toute part dans cette tuerie en 2D isométrique. En d'autres termes, du très bon boulot de la part de Supergiant Games !

Au niveau de la prise en main, quel plaisir de redécouvrir Hades avec une vraie manette (tout le monde n'a pas une Pro Controller sur Switch à la maison), pour profiter pleinement de cette petite merveille. Faites-nous confiance, vous allez mourir un bon paquet de fois, il est donc plus sympathique d'affronter la mort avec un bon pad dans les mains. Comme nous l'avons signalé, Hades tourne sans broncher en 60 fps, une fluidité optimale qui nous permet de contrôler Zagreus parfaitement ; un vrai régal pour ce titre qui met vos réflexes et nerfs à rude épreuve. Au niveau des nouveautés, il y a deux ou trois bricoles en plus, comme le fait de pouvoir caresser et ressentir la présence de Cerbère sur PS5, histoire de profiter des fonctionnalités de la DualSense. Certes, rien de transcendant, mais ces petites attentions sont les bienvenues, évidemment.

Que dire finalement de ce portage ? Nous avons là un univers très riche, un côté narratif excellent et un gameplay ultra dynamique et neuf à chaque tentative d'évasion... Pour faire simple, c'est du très bon ! Hades est une valeur sûre et est enfin accessible aux possesseurs d'une PlayStation ou Xbox. Ne cherchez pas, foncez !

Vous pouvez acheter Hades à la Fnac à partir de 29,99 €.

Test rédigé par Dr. No.

Les plus Addictif une fois les premières heures passées

Une narration hors pair, incroyable

Mise à jour gratuite de la old vers la new gen

Une version française au-dessus de la moyenne Les moins Impossible de transférer sa sauvegarde entre plateformes

Impossible d'oublier la centaine d'heures passées sur Switch et de repartir « frais » sur PlayStation ou Xbox