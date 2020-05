Half-Life 2: Remastered repéré sur Steam, mais pas de quoi s'exciter

La franchise Half-Life est de retour sur le devant de la scène vidéoludique grâce au lancement il y a quelques semaines de Half-Life: Alyx, FPS en réalité virtuelle. De nombreux joueurs ont profité de l'occasion pour relancer les autres opus, mais force est de constater que le temps passe, et l'expérience est parfois compliquée.

Certes, il y a Black Mesa, remake du premier volet développé par des fans, mais cette semaine, SteamDB a repéré un certain Half-Life 2: Remastered dans la base de données de la plateforme de Valve. Le studio compte-t-il proposer une version remastérisée du second opus ? Malheureusement non, il est bien précisé qu'il s'agit là d'un mod développé par Filip Victor, et qui n'est pas en lien avec Valve.

Filip Victor est déjà à l'origine de Half-Life 2: Update, un mod gratuit qui corrige des bugs, améliore l'éclairage et les ombres, et rajoute des effets de particules et de brouillard, avec du HDR. Half-Life 2: Remastered devrait être similaire, mais il n'y a pas de quoi s'exciter.