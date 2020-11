Handball 21 : une bande-annonce de gameplay avec de gros joueurs rigides dévoilée

Nacon et Eko Software vont sortir la semaine prochaine Handball 21, nouveau jeu de sport sous licence officielle qui se dévoile un peu plus cette semaine avec une bande-annonce de gameplay mettant en avant la refonte graphique, la jouabilité donc, mais aussi le contenu. C'est surtout l'occasion de voir des joueurs taillés comme des rugbymans se déplacer comme des Terminators :

Voici donc ce qu'il faut retenir de Handball 21 :

La refonte graphique des animations a, pour la première fois, bénéficié de la motion capture. Les stars du handball et leurs mouvements sont plus fidèlement représentés. Dans le même souci de réalisme, l'ambiance et la passion des supporters sont désormais retranscrites en jeu.

Le gameplay a lui aussi été repensé pour apporter une nouvelle profondeur au jeu. En attaque, il sera possible de varier les tactiques et les combinaisons facilement grâce à la croix directionnelle. En défense, il faudra diriger l'ensemble du bloc et être sur le qui-vive pour empêcher l'adversaire de marquer.

Handball 21 dispose d'un large contenu sous licence. Le joueur pourra trouver son équipe de cœur dans les 8 Ligues européennes (dont la D1 et la D2 françaises), les 129 équipes qui les composent et jouer avec 2299 joueurs officiels. Deux célèbres joueurs de la discipline, Nicolas Karabatic et Fabian Wiede, respectivement joueurs du PSG et des Füchse Berlin, sont les ambassadeurs du jeu à son lancement.

Enfin, les joueurs pourront vivre leur expérience à travers différents modes de jeu. Avec « My squad », ils pourront personnaliser les équipements de leurs joueurs et de leur équipe. Dans le mode « Solo », ils pourront incarner leur équipe personnalisée créée via My Squad, gérer les recrutements pour la faire grandir et la mener au sommet. Le mode Championnat permet quant à lui de choisir une équipe existante et la suivre tout au long de la saison. Enfin le mode multi permet de disputer des matchs en local ou à distance avec ses amis.