Handball 21 : un teaser, des images et des promesses pour le retour de la franchise

Eko Software avait arrêté les jeux de handball depuis Handball 17 (vendu sur PC à 6,90 € sur Amazon), mais il veut remettre le pied à l'étrier avec Nacon via un certain Handball 21. Le projet avait été confirmé par l'éditeur il y a quelques semaines, mais a pris pour la première fois forme ces jours-ci avec un teaser et plusieurs images.

Les développeurs promettent d'intégrer les 4 championnats majeurs européens et plusieurs de deuxième division, pour plus de 1 600 sportifs numérisés. Il y aura ainsi plusieurs stars sur le terrain, comme Nikola Karabatic, Valero Rivera ou Melvyn Richardson. L'expérience sera jouable en solo ou en multijoueur, en local ou en ligne, avec notamment un Mode Ligue pour suivre la carrière d'un sportif et manager son équipe, et un Mode Solo pour créer sa formation, recruter des joueurs et participer à des compétitions.

Côté gameplay, attendez-vous à « de nouvelles options de jeu telles que la défense tactique, la possibilité de créer des combinaisons entre joueurs et un système d'IA repensé », et niveau technique, les terrains ont été retravaillés, alors que les modèles 3D et les animations seront retravaillés avec de la motion capture.

Handball 21 n'a pas encore de date de sortie, mais il sera disponible en novembre sur PC, PS4 et Xbox One. Et bien évidemment, il a prévu de faire une apparition au Nacon Connect du 7 juillet.