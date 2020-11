24H sur GAMERGEN.COM : une mise à jour pour Call of Duty: Modern Warfare, des images de FIFA 21, et du gameplay de Resident Evil Village

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce mardi 10 novembre 2020 ?

Une mise à jour 1.29 pour Call of Duty: Modern Warfare, de 33 Go, est disponible et baisse le poids de l'installation. À côté de cela, des images des versions PS5 et Xbox Series X et S de FIFA 21 ont été partagées, et quelques secondes de gameplay de Resident Evil Village ont surgi sur la Toile.

Dans le reste de l'actualité, Seagate a dévoilé un disque dur externe Halo: Master Chief, le prochain DLC de Dragon Ball Z: Kakarot a été daté, nous avons fait le point sur la sortie des Xbox Series X et S, la taille de Desinty 2 : Au-delà de la Lumière a été communiquée, nous vous avons déballé le kit presse de Planet Coaster: Console Edition, Thrusmaster a présenté l'ESWAP X Pro Controller, et une bande-annonce de lancement d'Assassin's Creed Valhalla est disponible.

Pour finir, ne loupez pas nos impressions du moment :