Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, pré-téléchargement et tailles du jeu, faites de la place pour Europe !

Nous sommes le 10 novembre, journée fort chargée dans le domaine vidéoludique avec la sortie de la next-gen de Microsoft, mais aussi de la nouvelle extension de Destiny 2 marquant le début d'une trilogie de contenus, Au-delà de la Lumière. Suite à l'évènement de cette nuit, les serveurs sont passés en maintenance pour transformer à jamais l'expérience de jeu avec une drastique suppression d'activités... et l'ajout d'Europe et du Cosmodrome. Évidemment, cela passe donc par une grosse mise à jour côté client, alors faisons le point en attendant de pouvoir découvrir le tout en jeu.

Pour commencer, vous pouvez retrouver le détail des horaires de cette maintenance actuellement en cours pour bien que vous compreniez.

10 novembre à 00h30 : début de la maintenance en arrière-plan pour la mise à jour 3.0.0.1.

10 novembre à 1h00 : afin de préparer l'interruption, tous les joueurs seront déconnectés et devront télécharger une petite mise à jour avant de pouvoir se reconnecter.

10 novembre à 3h50 : la connexion à Destiny 2 sera désactivée.

10 novembre à 4h00 : Destiny 2 sera mis hors-ligne pour maintenance. Les joueurs seront déconnectés des activités et ne pourront pas se reconnecter à Destiny 2 avant 18h00.

10 novembre, 18h00 : la mise à jour 3.0.0.1 de Destiny 2 sera disponible pour toutes les plateformes et toutes les régions. Les joueurs pourront à nouveau se connecter à Destiny 2.

Les joueurs pourront à nouveau se connecter à Destiny 2. 10 novembre, 21h00 : la maintenance de Destiny 2 devrait se terminer.

Il sera donc possible de vous reconnecter à l'heure habituelle du reset, du moins si vous avez eu le temps d'installer la mise à jour 3.0.0.1 dont le déploiement a commencé dès dimanche de notre côté sur PS4, chose qui n'était possible que pour certains abonnés au PS+, le but étant de ne pas surcharger les serveurs. Sur Xbox One et PC, il a été activé cette nuit. Si vous n'avez pas une grosse connexion, cela prendra sans doute pas mal de temps, car voici la taille du jeu, qui est entièrement à retélécharger dans sa nouvelle forme :

Plateforme Taille de l'installation de Destiny 2 Espace libre nécessaire pour l'installation Xbox Series X | S 65,7 Go 65,7 Go PlayStation 5 70,78 Go 70,78 Go PlayStation 4 70,78 Go 171,68 Go* Xbox One 65,7 Go 65,7 Go PC 69,7 Go** 186,2 Go***

* PlayStation 4 : inclut la version actuellement installée de Destiny 2 (100,9 Go) + le pré-téléchargement de la mise à jour 3.0.0.1 (70,78 Go) = 171,68 Go

: inclut la version actuellement installée de Destiny 2 (100,9 Go) + le pré-téléchargement de la mise à jour 3.0.0.1 (70,78 Go) = 171,68 Go ** PC : la taille du fichier de Destiny 2 peut varier selon les langues installées. La taille indiquée représente la taille maximale possible

: la taille du fichier de Destiny 2 peut varier selon les langues installées. La taille indiquée représente la taille maximale possible *** PC : inclut la version actuellement installée de Destiny 2 (jusqu'à 116,5 Go) + le pré-téléchargement de la mise à jour 3.0.0.1 (jusqu'à 69,7 Go) = 186,2 Go

Oui, il faut avoir énormément de place sur PS4 et PC, Bungie ne recommandant pas de supprimer le jeu sur la console de Sony pour accélérer le processus, mais à vous de voir en fonction de votre espace libre. À noter que sur notre PS4 Pro, Destiny 2 ne prend plus que 60,01 Go sur le disque dur, nous n'allons pas nous en plaindre malgré même si le retrait de contenu nous attriste.

Pour rappel, Destiny 2 est free-to-play, mais l'extension Beyond Light devra être achetée 39,99 € (sur Gamesplanet côté PC par exemple ou Amazon pour un code Xbox), tout en sachant que le Xbox Game Pass la proposera dès ce soir sur les consoles de Microsoft. Plusieurs éditions numériques sont disponibles, si le contenu saisonnier vous intéresse également.

Lire aussi : Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, l'Exo Inconnue se trouve une nouvelle voix française en la personne d'Élodie Fontan