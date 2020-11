UNBOXING de Planet Coaster: Console Edition, notre déballage du délirant kit presse Barbapapa Party en photos et vidéo

Dans ce mois assez fou, tant les sorties des consoles next-gen et des gros blockbusters de l'année captent toute l'attention, certains éditeurs osent l'originalité et c'est le cas avec Frontier qui nous a fait parvenir un kit presse pour le moins original de son jeu Planet Coaster: Console Edition qui sort aujourd'hui. Pour rappel, ce jeu offre la possibilité de créer, gérer et même partager avec la communauté, un parc d'attractions. Sorti initialement en novembre 2016, il revient aujourd'hui avec une version repensée pour être utilisée avec une manette et donc sur console.

Nous avons joué le jeu, osons le dire comme cela, en déballant ce kit presse, mais aussi en essayant de faire notre propre barbe à papa. Soyons clairs, cela n'a pas été une grande réussite pour une première. Forain, c'est un métier et nous serons peut-être plus doués avec une manette en main. Le test arrive...

Vous trouverez les photos de notre unboxing à la page suivante et, pour rappel, Planet Coaster: Console Edition sort aujourd'hui - 10 novembre 2020 - sur PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X | S. La version PlayStation 5 est prévue pour le 19 novembre prochain, soit le jour de la sortie de la console en France.