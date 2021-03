Planet Coaster: Console Edition s'enrichit avec le bundle The Vintage & The World's Fair

Encore occupé il n'y a pas si longtemps que ça avec les Spooky et Adventure Pack, Planet Coaster: Console Edition a cette fois-ci cherché son inspiration à l'international, mais aussi dans l'histoire avec un grand H. Le bundle The Vintage & The World's Fair est vendu comme étant le plus gros contenu produit jusque-là. Ce ne sont pas moins de 10 nouvelles attractions qui font leur apparition, dont 4 Grands Huit et six manèges. Frontier parle également de 250 nouveaux plans ainsi que 900 nouveaux bâtiments, boutiques, paysages et installations.

Une belle collection à condition d'apprécier le style rétro. Le DLC The Vintage porte assez bien son nom puisque ses manèges vous transporteront loin dans le passé. Vous pouvez par exemple grimper dans l'attraction Zephyrus, intégralement construite en bois. Aces Sky place quant à lui vos clients dans des biplans virevoltants. Cinq autres nouveautés sont disponibles à commencer par Le Tour du Monde, une sorte de grande roue, Loop Da Loop, des cabines jumelles à balancier inversé des années 30, Test Flight, un tour d'avion inversé que les visiteurs peuvent contrôler, Hurricane, une attraction qui tourne et retourne et enfin Centrum, un manège de carnaval à grande vitesse. Niveau paysage, le DLC The Vintage fait la part belle à l'architecture et aux décorations de l'époque victorienne.

Si vous êtes plutôt un citoyen du monde, le DLC The World's Fair vous aidera à célébrer l'humanité avec des nouveautés aux couleurs de la Chine, des États-Unis, de la France, du Maroc, de l'Italie, de l'Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni, du Mexique et de l'Espagne. Chaque pays a bien entendu son lot de restaurants, boutiques et autres décorations. The World's Fair vous promet également des sensations fortes pour vos clients qui pourront découvrir Jixxer et Interceptor, une course de moto qui se joue en duel sur une piste qui s'entremêle. Polarity utilise pour sa part les forces magnétiques pour propulser le train de montagnes russes autour du parc.

Les deux DLC sont disponibles dès maintenant en bundle pour 12,99 € ou séparément à 9,99 €. Vous pouvez également commander la version PS4 de Planet Coaster: Console Edition sur Amazon à 35,57 €.

