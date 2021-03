TEST de Planet Coaster: Console Edition - The Vintage & The World’s Fair Pack, deux nouveaux DLC sympathiques, mais inégaux

Les goûts, mais surtout les couleurs





Pour cette deuxième vague de nouveautés, Frontier s’est éloigné des sentiers battus. Fini les maisons hantées et les attractions à la Indiana Jones. L’éditeur est parti dans un tout autre délire où le rétro semble à la mode. Le Pack Vintage n’a jamais aussi porté son nom et il fallait oser créer une ambiance où chaque objet paraît sortir tout droit d’un film des années 20. Le thème est exotique, mais finement réalisé, comme le reste du jeu d’ailleurs. Individuellement, chaque nouveau manège et bâtiment sont de très belles pièces. Ce n’est pas bien difficile de créer un environnement agréable à regarder grâce à elles. Et n’oublions pas les fondamentaux : il est toujours possible de personnaliser jusqu’au bout des câbles chaque attraction, ce qui est assez bienvenu pour certaines structures qui manquent de fantaisie. Un détail finalement, puisque ces objets ternes sont assez peu nombreux dans le Pack Vintage.

Si c’est pour avoir une montagne de nouveaux éléments et faire des parcs d’attractions toujours plus fous, alors ce bundle remplit parfaitement son rôle.

En revanche, nous sommes obligés de souligner la grande variété de style dont fait preuve ce DLC. Il est certain que c’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui aiment avoir le choix. Force est de constater cependant que tous les genres ne font pas des mariages heureux. Entre les tours fluorescentes ultra flashy, les éléments qui rappellent les vieux cirques du temps de Zavatta et les bâtiments dans la pure tradition baroque, il y a comme un décalage qui nous empêche de créer un parc en nous basant uniquement sur le Pack Vintage, à moins de faire une faute de goût.

Le plus discret Pack World’s Fair (ou Exposition Universelle en bon français) est bien moins hétéroclite. Des styles plus soft se dessinent dans ce contenu dédié aux pays du monde, mais là encore tout n’est pas parfait. Le problème ne vient pas du design, une fois de plus très bon, mais de la dominance de certains pays, en particulier les États-Unis, le Japon et le Maroc. Un souci finalement anecdotique pour tous les joueurs qui recherchent avant tout de nouveaux outils avec lesquels s’amuser, parce que de ce côté-là le contrat est plutôt rempli.

La générosité est le maître-mot de ce bundle qui contient une foule de nouveaux détails. Nous avons arrêté de compter après la centaine d’objets dépassée, mais nous pouvons vous affirmer qu’il y a vraiment de quoi faire avec ces packs, en particulier si vous êtes accros aux nouveaux services et aux items de décoration. Il n’y a pas de quoi rougir non plus en ce qui concerne les attractions qui sont au nombre de dix.

Seul l’équilibrage pose problème dans cette affaire. La majorité des nouvelles attractions est en fait contenu dans le Pack Vintage alors que le Pack World’s Fair ne contient qu’un seul Grand Huit ainsi qu’un manège sur rail, et même pas les plus beaux. L’intérêt de ce dernier est du coup vachement moindre, vous vous en doutez bien.

Les plus Gros contenu

Une grande variété de styles

Des thèmes originaux Les moins The World’s Fair beaucoup moins intéressant que The Vintage

Des identités visuelles parfois difficiles à accorder