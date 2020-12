Planet Coaster: Console Edition, la production accueille dès à présent deux nouveaux packs

Planet Coaster: Console Edition est une production qui a vu le jour le 10 novembre dernier sur PS5, Xbox Series X et S, PS4, et Xbox One. Le titre a su charmer la presse, cette vidéo exposant les grosses notes du titre ne pourra pas dire le contraire... Bonne nouvelle, le jeu de gestion de Frontier Developements accueille de nouveaux contenus : le Spooky Pack et l’Adventure Pack.

Le tout est donc disponible dès maintenant sur les plateformes de Sony et Microsoft. Avec le Spooky Pack, les joueurs pourront s’amuser à construire un parc cauchemardesque, que ce soit avec le nouvel animateur King Ghoster ou deux nouvelles attractions et de sinistres décors. Concernant l’Adventure Pack, les nouveaux décors ainsi que des manèges comme le Gold Fever, un grand huit effréné, ou l’Island Adventure, une balade en bateau, vous plongeront au cœur de la jungle ! Pour les curieux, voici un peu plus de détails :

Avec deux nouveaux manèges lugubres, des décors et des pièces de construction qui font froid dans le dos ainsi que l’animateur sinistre King Ghoster, le Spooky Pack offre aux joueurs tout ce dont ils ont besoin pour construire un parc de montagnes russes spook-taculaire. Les invités auront la peur de leur vie avec The Hoax, un tour en roue libre dans une maison hantée qui peut tenir dans les plus petits espaces grâce à sa piste étroite, tandis que The Huntsman fera tournoyer ses invités grâce à sa façon unique de s'incliner et de tourner sur un axe. Cette attraction retournera l’estomac des joueurs qui seront face à des horreurs surnaturelles. Qu'ils agrandissent leur parc existant ou qu'ils en construisent un entièrement nouveau, les joueurs peuvent faire frissonner leurs invités en leur réservant des surprises à chaque détour. Des cimetières brumeux où s'attardent les esprits aux maisons hantées remplies de rats et de squelettes, les visiteurs du parc devront avoir des nerfs d'acier pour traverser leur nouvel environnement. Ceux qui cherchent à insuffler un peu plus d'aventure dans leurs parcs peuvent répondre à l'appel de la nature et partir à la conquête de la jungle avec l’Adventure Pack. Avec un nouveau grand huit palpitant, deux nouvelles attractions aquatiques, des décors et des éléments de construction inspirés de la jungle, et la reine de la jungle elle-même, l'animateur Renee Feu, les amateurs de sensations fortes sont bien équipés pour transformer leurs parcs en glorieuses terres de mystère. Plongez dans Island Adventure, un tour en bateau de grande capacité conçu pour les grands espaces d'eau, ou faites voyager vos invités le long de voies d'eau personnalisées parsemées d'hippopotames pagayeurs, de scorpions et de nombreux bijoux décoratifs avec Land Ahoy. Gold Fever, le grand huit vertigineux du train de la mine, ravira les explorateurs intrépides qui se balancent à travers des cavernes insolites et au cœur d'un temple rempli de surprises à découvrir. Les deux packs contiennent une multitude de nouveaux décors. Grâce à la construction pièce par pièce, les joueurs peuvent positionner, faire pivoter et croiser n'importe quel objet du jeu, concevant ainsi le parc de montagnes russes de leurs rêves. Ils peuvent également choisir parmi une grande variété de plans, en ajoutant des décors, des éléments de décorations et des animatroniques à leurs parcs. Entre les ponts de singe en passant par la faune de la jungle, de nombreuses pièces sont assez versatiles, ajustables et customisables pour être ajoutées à n’importe quel parc.

Enfin, vous pourrez profiter du nouveau Frontier Workshop, une plateforme cross-gen dans laquelle les joueurs seront en mesure de partager leurs créations avec le reste de la communauté. Le Spooky & Adventure Bundle est vendu 12,99 €, mais chacun des packs est également vendu séparément pour 9,99 €.

Planet Coaster: Console Edition est disponible sur PlayStation 4 pour 44,99 € sur Amazon.