Planet Coaster: Console Edition expose ses grosses notes avec une vidéo festive

Planet Coaster est sorti il y a maintenant quatre ans sur ordinateurs, le jeu de gestion d'un parc d'attractions avait déjà séduit les joueurs sur PC, mais il a fait son retour la semaine dernière dans une Console Edition pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X et S. Ce portage sur les machines de Sony et Microsoft a visiblement également conquis les testeurs.

Frontier Development partage en effet aujourd'hui une courte vidéo qui regroupe quelques avis de la presse spécialisée, et qui montre surtout que Planet Coaster: Console Edition a cumulé pas mal de 9/10. Malgré une gestion à la manette un peu compliquée, le titre reste parfaitement jouable, l'interface a été adaptée et l'ambiance délirante du parc d'attractions est toujours aussi amusante.

Planet Coaster: Console Edition est donc déjà disponible sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S, il est vendu 42 € sur Amazon.fr.

