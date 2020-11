Planet Coaster: Console Edition, un trailer de lancement pour accompagner la sortie du jeu

Si vous l’ignoriez encore, c’est aujourd’hui que sort Planet Coaster: Console Edition. Outre le fait qu’il boude la Switch de Nintendo, son nom ne laisse planer aucun doute quant au contenu de ce portage. L’excellent jeu de gestion de 2016 à portée des joueurs console, voilà la promesse de Frontier qui l’illustre parfaitement dans le trailer de lancement publié à l’instant et que nous avons pu mettre à l’épreuve dans notre test.

En outre, Planet Coaster intègre une centaine de nouveaux objets à cette version, histoire d’appuyer sur le côté créatif déjà loué en 2016. Dans le même genre, Frontier met en avant son tout nouveau workshop qui permet de partager ses boutiques, attractions et autres créations sur une plateforme utilisable avec toutes les consoles (y compris la PS5 et Xbox Series) ainsi que sur PC et smartphone. À noter que cette nouvelle édition existe également en version Deluxe, qui comprend 18 manèges et montagnes russes en plus.

Concernant la sortie du jeu sur PS5, sachez qu’il sera disponible dès la sortie des machines. La période des précommandes a cela dit été prolongée jusqu’au 24 novembre, histoire qu’un maximum de joueurs puisse profiter de la promotion et acquérir le DLC Magnificient Machine d’Oswald. Précisons également que les possesseurs du jeu sur PS4 et Xbox One bénéficieront d’une mise à jour gratuite pour pouvoir jouer sur PS5 et Xbox Series et que les abonnés du Xbox Game Pass peuvent jouer dès maintenant.

Planet Coaster: Console Edition est en vente sur Amazon au tarif de 44,99 €.