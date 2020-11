TEST de Planet Coaster: Console Edition, le parc d’attractions est-il aussi bon depuis votre salon ?

Tout est dans le détail





C’est un drôle d’anniversaire que s’offre Frontier en publiant un portage de Planet Coaster sur les consoles de génération actuelle (sauf la pauvre Switch qui restera sans doute sur le banc de touche) et celle qui est sur le point de sortir. Une adaptation qui soulève évidemment d’énormes questions graphiques, mais aussi sur les capacités des consoles. Nous laissons à Frontier le bénéfice du doute pour les versions PS5 et Xbox Series, mais en ce qui concerne les autres machines la réponse peut se résumer avec cette pépite de sagesse : « la même chose, mais avec des adaptations bien senties ».

Planet Coaster: Console Edition nous séduits autant par son sens du détail que sa faculté à nous impressionner.

L’univers cartoon assez mignon est la première chose que nous redécouvrons depuis notre canapé. Nous devons avouer que la transition vers les consoles de salon n’a rien altéré à sa féerie. Mieux, Planet Coaster n’a pas sacrifié son ambition de créer un parc gorgé de vie où la démesure règne en maître. À vous les allées avec des milliers de clients qui vivent tranquillement leur vie. Libre à vous de les observer avec le zoom très immersif caractéristique du titre. Peut-être préférerez-vous cela dit jeter un œil à vos terrains gigantesques sur lesquels viendront se poser vos attractions souvent gargantuesques. Comme le jeu original, Planet Coaster: Console Edition nous séduit autant par son sens du détail que sa faculté à nous impressionner. C’est ce mélange détonant qui fait que le titre se laisse toujours regarder avec plaisir quatre ans après sa sortie, donnant ainsi un aspect contemplatif à un jeu qui est déjà bien pointu niveau gestion.

Tout cela nous le savions déjà depuis 2016 finalement. Nous ne vous apprenons donc rien en vous disant que la direction de votre parc est aussi efficace que complète. Elle l’est d’autant plus que Planet Coaster: Console Edition apporte près d'une centaine de nouveaux objets, attractions et autres outils pour égayer vos parcs. Rien d’assez marquant pour que les joueurs PC ressentent le besoin de se le procurer, mais cela fait toujours plaisir. Pas de nouvelles campagnes ou de nouveaux modes de jeu non plus. Le contenu supplémentaire auquel les joueurs s’attendent légitimement risque de faire grincer quelques dents même si le contenu de base est déjà colossal. D’ailleurs, tant que nous en sommes à soulever les points négatifs, force est de constater que cette nouvelle version n’est pas venue rectifier le seul vrai souci du jeu, à savoir une progression un peu trop gentille pour un jeu de gestion.

Planet Coaster nous offre une montée en puissance très douce avec un challenge trop léger. Une mauvaise gestion ne tardera pas à vous mettre sur la paille, mais avec un minimum d’astuce, il est franchement facile de satisfaire vos clients et d’engranger de grosses fortunes. Aussi exigeants soient-ils, ces derniers ne vous sortiront que très rarement de votre zone de confort une fois la bête maîtrisée. Peut-être aussi que l’excellent tutoriel de la version console y est également pour quelque chose dans notre réussite tranquille. Il faut avouer que Frontier a bien su nous prendre par la main lorsqu’il nous a expliqué les principes de satisfaction clients, gestion des employés et les différentes astuces pour améliorer les statistiques de notre parc ainsi que les moyens d’amasser plus d’argent.

Il est bon de rappeler que la gestion, aussi profonde soit-elle, ne serait rien sans la créativité que Frontier nous offre. Faire de son parc un endroit unique est autant un objectif que de prospérer. Il y a pour cela des outils aussi puissants qui permettent de personnaliser chaque centimètre carré, magasin et manège compris bien sûr. Mieux encore, le titre donne l’occasion de composer vous-même votre décoration avec des petits éléments à assembler pour faire un tout grandiose. La possibilité de sauvegarder vos créations pour les utiliser à loisir ou les partager avec la communauté via le tout nouveau workshop de Frontier reste le summum en matière d’incitation à la création.

Pad et Coaster





Gestion, création, univers... C’est bien sympa tout cela, mais il manque l’essentiel. Ce qui lui vaut le sous-titre Console Edition c’est évidemment les contrôles à la manette, et ça change tout. Nous n’allons pas vous mentir, ce n’est pas pour le meilleur. Le pad reste un instrument assez imprécis pour ce genre de chose. Il n’est pas rare de galérer pour des tâches assez bêtes comme la construction d’une allée ou la sélection d’un menu détail sur l’un de vos bâtiments. Même si ce n’est pas l’idéal, cette version de Planet Coaster reste assez agréable à prendre en main. Les développeurs méritent des louanges pour avoir rendu les contrôles accessibles, mais aussi et surtout pour avoir retravaillé l’interface en conséquence. Frontier ne fait pas mieux de ce côté-là, disons simplement que c’est différent et plus adapté à un joueur installé dans son sofa. Certains outils font également leur apparition pour nous simplifier la tâche. Nous pensons immédiatement à la sélection multiple, mais il existe d’autres « adaptations bien senties » du même goût.

Planet Coaster: Console Edition n’a rien d’une bonne surprise, mais c’est indéniablement un bon jeu. Sa gestion détaillée en fait déjà une belle pioche, mais c’est vraiment son univers riche hautement personnalisable qui fait de lui l’un des meilleurs jeux de gestion depuis 2016. Évidemment nous aurions aimé avoir plus de challenge et de contenu dans cette version pour console de salon. Nous nous contenterons d’une interface et d’une maniabilité rectifiées, qui ont le mérite de rendre le jeu agréable avec une manette dans les mains. C’était peut-être le plus gros objectif de cette édition et le titre de Frontier l’accomplit avec brio.

Les plus Une interface et une prise en main réussies…

Une gestion profonde et efficace

Un univers plein de vie

Un appel à la création constant Les moins … mais la gestion à la manette reste imprécise

Pas beaucoup de nouveau contenu

Un challenge toujours très léger