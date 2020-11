Thrustmaster présente l'ESWAP X Pro Controller, une manette modulaire pour Xbox Series X et S

L'année dernière, Trustmaster lançait l'ESWAP Pro Controller, une manette conçue pour les PlayStation 4 (vendue 139,99 € sur Amazon.fr) qui avait la particularité d'être modulaire, les joueurs pouvaient ainsi changer l'emplacement des joysticks (symétriques ou non) avec des modules à modifier à la volée, même en pleine partie. Le constructeur est de retour aujourd'hui avec un nouveau modèle, spécialement pensé pour les Xbox Series X et S.





Ça tombe bien, les consoles de Microsoft débarquent aujourd'hui sur le marché, et les joueurs vont donc pouvoir découvrir l'ESWAP X Pro Controller, une manette modulaire évidemment, qui est une version améliorée et sous licence officielle Xbox, mais qui fonctionne évidemment aussi sur Xbox One et PC sous Windows 10. Cette ESWAP X Pro Controller propose ainsi des mini-sticks de nouvelle génération, plus résistants et précis, ainsi qu'un verrouillage des gâchettes, une réassignation des boutons manuelle, un réglage du volume du casque et une compatibilité avec le logiciel Trustmapper pour de meilleurs réglages. Le constructeur propose plusieurs packs avec divers modules et grips additionnels, que voici :

ESWAP X Green Color Pack et ESWAP X Blue Color Pack (49,99 €) Ensemble de modules à l'inspiration camouflage dédié au ESWAP X PRO CONTROLLER pour élargir sa zone de confort de jeu. Des modules aux formes et textures nouvelles pour repousser ses limites et élever son niveau de jeu grâce à 7 modules + 2 capuchons de mini-sticks additionnels. ESWAP X S5 NXG mini-stick module (19,99 €) Mini-stick de rechange nouvelle génération pour repartir balle neuve à la moindre perte, casse ou usure du mini-stick. ESWAP X D4XB D-Pad module (19,99 €) Croix directionnelle de rechange pour repartir balle neuve à la moindre perte, casse ou usure du mini-stick. ESWAP T-Case (19,99 €) La sacoche rigide ESWAP T-Case complète l'écosystème et permet à tous les joueurs de transporter sans risque leurs manettes et modules en toute circonstance (déplacements à répétitions, LAN ponctuelle ou encore déménagement).

L'ESWAP X Pro Controller sera disponible à partir du 17 novembre prochain en précommande contre 169,99 €, et elle arrivera sur le marché le 10 décembre 2020.