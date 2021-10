Revolution X Pro Controller : Nacon lance sa nouvelle manette pour Xbox et PC

Nacon vient de lancer aujourd'hui sa nouvelle manette filaire pour gamers, la Revolution X Pro Controller, taillée pour les joueurs compétitifs et officiellement compatible pour les PC sous Windows 10, Xbox One et Xbox Series X|S de Microsoft. Le constructeur partage une petite vidéo de présentation, à admirer juste ici :

La Revolution X Pro Controller a été développée en collaboration avec Xbox et dispose de 41 options de personnalisation. Nacon met en avant quelques points :

Une customisation extrême : joysticks concaves ou convexes ? Manette plus légère ou plus lourde ? Choisissez vos caractéristiques et utilisez l'application Revolution X pour régler vos paramètres jusque dans les moindres détails : réactivité des gâchettes, course des joysticks, mapping des boutons et bien plus encore !

Une immersion sans limite : profitez de la techno Dolby Atmos for Headphones pour gagner en précision lors de vos parties les plus intenses.

Pensée pour la compétition : lancez-vous dans l'eSport ou défiez vos amis sur consoles Xbox et PC. Oubliez la latence avec cette manette filaire officielle qui vous suivra partout grâce à sa pochette de transport rigide.

Vous pouvez retrouver la Revolution X Pro Controller de Nacon à 109,90 € chez Leclerc.