Nacon Revolution Unlimited Pro Controller : une édition spéciale Call of Duty: Black Ops Cold War pour la manette compatible PS4 et PC

Si vous n'avez pas encore succombé à la Nacon Revolution Unlimited Pro Controller, une bonne alternative va bientôt voir le jour. Le constructeur français derrière l'accessoire vient de signer un partenariat avec Activision pour proposer la manette en édition spéciale Call of Duty: Black Ops Cold War.

Le périphérique bariolé reprend les codes et les couleurs de la Guerre Froide et des habits militaires, pour un rendu qui pourrait plaire à certains.

Dotée d'un mode de jeu sans fil, la manette Revolution Unlimited pour PlayStation 4 offre un niveau de performances exceptionnel et de nombreuses options de personnalisation plébiscitées par les joueurs compétitifs. Avec cette édition limitée au design inédit, directement inspiré de l'iconographie « Guerre Froide » développée dans le jeu, Nacon comblera sans aucun doute les plus grands fans de la franchise en quête de nouveaux challenges dans Call of Duty: Black Ops Cold War sur PlayStation 4.

En plus, la manette compatible PS4 et PC sera livrée avec un DLC bonus pour Call of Duty: Black Ops Cold War, dont la nature n'a pas été identifiée. Si cette version du Nacon Revolution Unlimited Pro Controller vous plaît, il va falloir sortir le porte-monnaie : elle est prévue pour le 13 novembre 2020, soit en même temps que le jeu, au prix de 179,90 €.

